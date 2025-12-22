Industria convoca el XIV concurso escolar P'EPIS sobre riesgos laborales, con novedades en premios y modalidades

Archivo - Prevención de riesgos laborales - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha convocado la decimocuarta edición del concurso escolar 'P'EPIS: TU MIRADA CUENTA' para avanzar en la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en todas las etapas del sistema educativo.

Este concurso repartirá 45.000 euros, de los 27.000 son en metálico y 18.000 en especie, según se indica en la convocatoria del certamen, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Para esta edición se ha acordado un nuevo diseño de las bases reguladoras del concurso, en las que se introducen varias novedades, ampliando los centros educativos que pueden participar, se crean nuevas modalidades de los trabajos, y se actualizan los premios.

Podrán participar en el concurso los centros educativos no universitarios, públicos y privados concertados y no concertados de Cantabria correspondientes a Tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º cursos); Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

La participación será colectiva (por clase) y deberá ser formalizada por un docente responsable del centro.

El profesorado responsable de las clases participantes contará con la orientación técnica que requieran del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El certamen prevé varias modalidades de participación: Para el tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) son las de fotografía, ilustración y cómic; en Educación Secundaria Obligatoria figuran fotografía, video-anuncio y cómic, y en Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial son fotografía, vídeo-redes sociales y juego interactivo.

Los trabajos del alumnado tendrán que filtrar un mensaje relacionado con la prevención de riesgos laborales.