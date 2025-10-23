Archivo - Industria subvenciona 21 nuevos contratos en empresas de reciente creación con 382.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Una veintena de pymes y autónomos con actividad desde 2021 se han acogido a las ayudas del programa EMPLEA de apoyo a la contratación

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) perteneciente a la Consejería de Industria, ha aprobado la concesión de ayudas por importe de 382.385 euros en el marco de la convocatoria del programa Emplea, destinado a incentivar la contratación indefinida en empresas de reciente creación de Cantabria.

En total, esta convocatoria ha permitido a SODERCAN respaldar 21 contrataciones realizadas por una veintena de autónomos y pequeñas empresas de la comunidad autónoma con actividad desde 2021, con ayudas que llegan a un máximo de 20.000 euros por el primer año de un contrato indefinido a tiempo completo.

El programa partía con un presupuesto inicial de 250.000 euros, que la sociedad pública ha incrementado hasta superar los 382.000 euros para poder dar cobertura a todas las solicitudes que han cumplido los requisitos de la convocatoria.

Las empresas beneficiarias de la convocatoria de 2025 son Digital Twins Scan2bim, Trowelapp Technologies, Hive Mind Solutions, Hiflunecan, Zunzunegui Comunidades, Maquinaria Industrial Prolever, Metroma, Forjados Ferranova, Voltaris, Talleres Metalicos Bielva, Tecnia Global Servicios Integrales, David López Díaz, Optimum Grade Response, Dujiser Impermeabilizaciones y Obras, Dapamar-Ia, Laun Colindres y Ramales, Moah Arquitectos, Valhalla Ediciones y Karen Matilde Rivero Montaño.

PLAN DE APOYO AL EMPLEO AUTÓNOMO

El consejero del área y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha indicado que esta línea de ayudas de SODERCAN, junto con las de Emprecan Plus, forma parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria.

Ha subrayado que además son un complemento a las acciones de asesoramiento y apoyo del Área de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN a las nuevas empresas o a nuevos proyectos de todo el territorio de Cantabria.

El programa de ayudas EMPLEA establece una intensidad máxima del 70 por ciento del presupuesto total elegible (12 primeros meses de contratación). El salario bruto anual mínimo deberá ser de al menos 18.000 euros siempre que se trate de contratos a tiempo completo. Y en el caso de contratos a tiempo parcial, el salario bruto anual será proporcional al número de horas establecido en el contrato.

La persona trabajadora propuesta debe estar en posesión de titulación universitaria, formación profesional o certificado de profesionalidad de grado 3.

Cada entidad solicitante puede presentar como máximo dos solicitudes, siempre y cuando no haya sido beneficiaria ya en dos ocasiones en las distintas convocatorias de esta línea de ayuda.

Para optar a estas ayudas, las entidades solicitantes deben contar con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria y realizar en la región las actividades susceptibles de obtener subvención en el marco de este programa, ha informado SODERCAN.