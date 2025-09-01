El TUS inicia este lunes el horario de invierno con refuerzos a la Universidad y los centros educativos

Se han editado 10.000 folletos con las nuevas horas y recorridos

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) implementa desde este lunes, 1 de septiembre, y hasta junio de 2026, su nuevo horario general de invierno, con refuerzos específicos hacia la Universidad de Cantabria (UC) y los centros educativos.

De esta forma y tras concluir el horario especial de verano, comienza el general, con varias novedades en las rutas y horarios de los autobuses urbanos, a excepción de las líneas Central, L-1, L-2, L-6c1, L-6c2, L-7c1, L11, L-12, L-13 - L-16 y L-18 que permanecerán igual, sin variaciones en el recorrido.

En el caso de las líneas 3 y 4, como en años anteriores, recuperan los trayectos hasta la UC.

La línea 3 establecerá las cabeceras en el Rectorado, con recorrido por el túnel de Tetuán, ida y vuelta; y en el Paseo Pereda 35, además de la cabecera habitual en Ojaiz.

Por su parte, la Línea 4 también tendrá cabeceras en el Intercambiador de El Sardinero y el Rectorado, con todos sus trayectos de ida y vuelta por Reina Victoria, además de la cabecera habitual en el Barrio Pesquero.

Asimismo, el lunes 8 de septiembre, comenzará el servicio Intermodal a la Universidad, y el día 11, el servicio de Institutos.

Las líneas 5c1 y 5c2 dejarán de circular por El Sardinero en días laborables y lo harán en sábados, domingos y festivos con fin de trayecto en los Jardines de Piquío e inicio de línea en Plaza de Italia.

La línea 7c2 recupera los recorridos iniciales, por el túnel de Tetuán (para prestar servicio a la Universidad), retomando su trayecto habitual por El Sardinero a partir de la salida de las 09.03 horas desde Luis Quintanilla Isasi.

La línea 12 recupera los servicios de refuerzo para atender al aumento de demanda debido al inicio del curso escolar; y la línea 14 vuelve a su recorrido habitual, prescindiendo de la parada en la plaza de Los Peligros, con cabecera de inicio y fin en la calle Cádiz.

La línea 15 finalizó su servicio este domingo, 31 de agosto, y la línea 17 elimina desde este lunes la parada de la Virgen del Mar, finalizando su recorrido en Ciriego y Corbán.

Las líneas 24c1 y 24c2 modifican su recorrido los días laborables, pasando por el túnel de Tetuán y manteniendo su trayecto por Reina Victoria los fines de semana hasta el 12 de octubre. A partir de esa fecha, los sábados realizarán el servicio por el túnel de Tetuán.

Por último, los autobuses nocturnos también ajustan su servicio, operando viernes y sábados. Mantienen sus recorridos en la línea N-1 por El Somo en dirección a Corbán y en la línea N-3 con su llegada a la cabecera de Ojaiz en todos sus trayectos.

ADAPTARSE A LOS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Con este horario de invierno, el TUS se adapta a las "demandas y necesidades" de los vecinos, según ha destacado en nota de prensa el concejal, Agustín Navarro.

Así, ha afirmado que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para atender "más y mejor" a los ciudadanos, "ofreciéndoles un servicio municipal de autobuses eficiente y eficaz, con rutas programadas que se adapten a sus necesidades de movilidad", ha incidido.

Por otra parte, y de cara a asegurar que todos los usuarios estén informados sobre estos cambios, el TUS ha editado 10.000 folletos con los nuevos horarios y recorridos, que estarán disponibles en las oficinas de La Paz, en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento, en la oficina de turismo de los Jardines de Pereda y en la web oficial www.tusantander.es.