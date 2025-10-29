Investigadas por estafa tres personas que simularon un accidente de tráfico en Mioño

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por un presunto delito de estafa a tres personas que simularon el pasado septiembre un accidente de tráfico en la localidad de Mioño (Castro Urdiales).

Estas personas --dos varones y una mujer de 49, 28 y 27 años, respectivamente-- habrían concertado previamente y realizado el pasado 24 de septiembre un accidente de tráfico, con colisión frontal entre un turismo y una furgoneta, al que acudió la Policía Local de Castro Urdiales.

Estas tres personas resultaron heridas en el accidente y se trasladaron por sus medios a un centro hospitalario para ser atendidas.

Durante esta actuación, los agentes consiguieron información que les hizo sospechar que el siniestro vial podía haber sido provocado intencionadamente entre los participantes, por lo que pasaron las actuaciones a la Guardia Civil de Castro Urdiales para que continuará con la investigación.

REALIZARON UNA SEGUNDA COLISIÓN PARA AGRAVAR LOS DAÑOS

Gracias a las gestiones realizadas por la Benemérita se pudo determinar que el accidente había sido concertado previamente, y que, tras una primera colisión, realizaron una segunda en el mismo lugar, supuestamente para agravar los daños.

Tras el accidente, dieron cuenta a los respectivos seguros de los hechos, habiéndose peritado los daños de uno de los vehículos en más de 5.000 euros, estando pendiente el segundo.

Además, las aseguradoras han abonado más de 1.000 euros al centro hospitalario donde fueron atendidos las tres personas heridas, por la consulta de urgencias, estando pendiente el resto de pruebas y tratamientos. Una de estas personas se encuentra de baja laboral como consecuencia de las lesiones que presenta.