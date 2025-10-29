Investigado por conducir sin carné e intercambiarse de posición con la copiloto ante un control en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un hombre de 30 años por conducir sin carné, y que ante un control se intercambió de posición con la copiloto que viajaba con él, una mujer de 24. El turismo en el que iban realizó una maniobra extraña antes de llegar a la altura del mismo.

Los hechos ocurrieron a las 5.50 horas del domingo 19 de octubre, según ha informado este miércoles el Cuerpo, que ha indicado que los agentes conocían por intervenciones anteriores que el copiloto carecía de permiso de circulación..

Por eso, preguntaron a los dos implicados si antes de llegar al control se habían cambiado de posición dentro del automóvil, negando ambos dicho extremo. Sin embargo, tras visionar una cámara de videovigilancia situada en la zona, los efectivos comprobaron que conducía el hombre y que antes del control se intercambió la posición con la mujer.

Así, la Policía ha instruido diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso de conducir.

ATROPELLO

Por otro lado, una motocicleta atropelló a un hombre de 58 años este pasado martes, a las 9.50 horas en la calle Laredo y dentro del paso de cebra.

El peatón resultó herido leve, fue auxiliado por agentes que instruyeron el atestado y, posteriormente, por una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital de Valdecilla.