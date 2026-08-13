Investigados por conducir sin carné: uno tenía la ITV caducada y el otro hacía ruido con el tubo de escape

Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander investiga a dos jóvenes, de 26 y 27 años, por conducir sin carné. Además, uno tenía la ITV del coche caducada, y el del otro emitía ruido alto el tubo de escape, ha informado el Cuerpo municipal.

La primera intervención se ha producido a las 00.50 horas de este jueves en la calle San Pedro del Mar, donde los agentes solicitaron la documentación a un automovilista, el de 27 años, que acababa de ser interceptado por el alto ruido del tubo de escape del turismo.

Una vez identificado, comprobaron que le constaba, ya cumplida, una pérdida de vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos asignados, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria y que no había procedido a recuperar el permiso.

Así, instruyeron diligencias judiciales contra él, como investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir sin carné, al igual que hicieron en la segunda intervención, a las 3.50 horas en la Avenida Marqués de Valdecilla. Allí, los policías interceptaron y solicitaron la documentación al conductor de 26 años, que circulaba por esta vía sin pasar la ITV. Y al identificarle, comprobaron igualmente que había perdido los puntos del carné.