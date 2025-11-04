Investigados tres conductores en Santander por conducir sin carné, uno de ellos drogado

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres conductores han sido sorprendidos este lunes en Santander circulando sin carné y, además, uno de ellos lo hacía bajo los efectos de las drogas.

Contra los tres, la Policía Local ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, por sendos delitos contra la seguridad vial.

Los agentes detectaron al primero de ellos, un hombre de 33 años, conduciendo sin carné poco antes de las 17.00 horas durante un control preventivo en la Avenida Nueva Montaña.

Poco después, sobre las 17.30, pidieron la documentación a un hombre de 34 años al observarle circular por la Plaza de Numancia cuando eran conocedores, por intervenciones anteriores, de que no tenía permiso en vigor y que nunca lo había obtenido. Una vez identificado, se comprobó que efectivamente carecía del mismo.

Y a las 18.00 horas, en la calle de Los Portuarios, y durante un control, los agentes solicitaron la documentación a otro conductor, un hombre de 39 años, y comprobaron que había perdido su carné al haberse quedado sin puntos y no lo había recuperado.

Además, durante el transcurso de la actuación, los agentes le incautaron una navaja y un cigarro con hachís.

Tras ello, se le solicitó la realización de la prueba de drogas, que dio positivo en THC, por lo que fue denunciado.

Durante este lunes, otros dos conductores fueron denunciados por conducir bajo los efectos de las drogas.

Uno de ellos, un hombre de 52 años, dio positivo en cocaína y THC y además se le incautó un cúter y una barra de metal, y el otro, de 23, lo hizo en cocaína.

ACCIDENTE DE PATINETE

Por otra parte, anoche resultó herido un joven de 24 años tras caerse del patinete eléctrico con el que circulaba por la Bajada del Caleruco de la capital cántabra.

El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendido de sus lesiones.