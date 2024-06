Investigan la quema de varios contenedores anoche en Camargo, que amanece con folletos rotos tirados en las calles

CAMARGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local están investigado la quema de cinco puntos de contenedores durante la pasada madrugada en Camargo, coincidiendo con las huelgas de limpieza viaria y basura convocadas desde el pasado viernes en el municipio, que ha amanecido, además, con "folletos rotos tirados por las calles".

La Policía Local y los Bomberos han estado trabajando anoche en la extinción de la quema de dichos contenedores, que se ha producido en la calle San Antonio, en el centro urbano, la calle La Calva, el barrio Romanzanedo y el barrio Amedias.

Así lo ha informado el alcalde, Diego Movellán, este martes a preguntas de la prensa sobre las huelgas convocadas en ambos servicios.

"Esperemos que no tengamos más madrugadas como la de anoche. Hoy nos hemos levantado con las calles, con todos los folletos rotos, los carteles arrancados, tirados en las calles. Se ve que están rotos los folletos y nos hemos encontrado con cinco puntos de contenerización que han sido quemados anoche", ha lamentado.

Según ha indicado el regidor, en alguno de los puntos la "rápida actuación" de los trabajadores del servicio de recogida de basura, así como de los Bomberos y la Policía, "ha evitado daños mayores, por la cercanía con vehículos". "Podríamos estar hablando de destrozos en vehículos", ha advertido.

"Los vecinos nos han trasladado que han visto a trabajadores de esas empresas ensuciando las calles. Yo ahí no los he visto, no lo voy a creer. Hay unas investigaciones y cuando se demuestran los hechos lo que se tiene que hacer es denunciar", ha apuntado.

SEGUIMIENTOS DE LAS HUELGAS "MUY PEQUEÑOS"

Respecto a la huelga, el alcalde ha reiterado que desde el Ayuntamiento lo que están haciendo es "respetar" la negociación entre las empresas concesionarias --Sintrasa y Geaser-- y los trabajadores, con un "respeto total" a sus reclamaciones salariales, y confía en que lleguen a un acuerdo "cuanto antes".

Mientras tanto, ha indicado que el Consistorio lo que está haciendo es "garantizar la seguridad y, en este caso, la prestación de ambos servicios".

"Lo que estamos trabajando es para dar una solución de futuro", ha subrayado Movellán, que ha aseverado que en cuanto se llegue a un acuerdo de retribución salarial "Camargo va a seguir teniendo los mismos servicios", que a día de hoy son "deficitarios".

En este punto, ha reiterado que la prioridad del equipo de Gobierno (PP) es la "mejora" de estos servicios, cuyos contratos, ha recordado, "en los anteriores ocho años no fueron capaces de renovar" y "estaban caducados desde el año 2016".

En cuanto a los servicios mínimos, el regidor ha manifestado que "diariamente" les están remitiendo el "cumplimiento" de los mismos por parte de ambas empresas concesionarias, "hay más trabajadores" en alguna de las contratas y los datos de seguimiento de las huelgas son "muy pequeños".

Asimismo, ha trasladado que "las incapacidades temporales repentinas han aumentado mucho en estos dos servicios" y "hay muchas bajas repentinas desde la convocatoria de huelga en la limpieza viaria y en las basuras".

"Las puertas de mi despacho abiertas 24 horas y al alcalde tienen accesibles 24 horas", ha sentenciado.

La huelga del servicio de limpieza viaria está convocada forma indefinida, mientras que la del servicio de recogida de basura hasta el próximo 2 de julio.

Movellán ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre el poblado chabolista de Alday.