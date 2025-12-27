Archivo - El Johann Strauss Ensemble ofrece un concierto de Año Nuevo en Santander - PFC - Archivo

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Johann Strauss Ensemble, conjunto perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Viena, ofrecerá un concierto de Año Nuevo el viernes 2 de enero en el Palacio de Festivales de Cantabria (PFC), en Santander.

El evento tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Argenta y contará con dos partes, una de 35 minutos y otra de 30, junto con un descanso, ha informado el PFC.

Dirigido por Kirill Maximov, primer violín, contará con músicos de élite como Wolfgang Schuchbaur, segundo violín; Helmut Lackinger, tercer violín; Karl-Heinz Krumpoeck, viola; Primoz Zalaznik, violonchelo; Ivaylo Iordanov contrabajo; Stefan Tomaschitz, flauta; Thomas Karl Machtinger, oboe; Reinhard Wieser, clarinete; Magdalena Pramhaas, fagot; Armin Berger, primer trompa; y Josef Eder segundo trompa.

El conjunto ofrecerá un repertorio seleccionado que transporta al público al corazón del universo Strauss para dar la bienvenida al Año Nuevo al estilo vienés. Recorrerá desde el vals 'Hojas de la mañana', pasando por las polcas rápidas 'Galop del bandido', 'A la caza' y 'Tik Tak', hasta culminar con 'Donde florecen los limones' y 'En el bello Danubio azul'.

Fundada en 1965, esta ensamble de cámara de la Orquesta Sinfónica de Viena es la réplica exacta de la orquesta con la que Johann Strauss II comenzó su carrera en el año 1844 en el Casino Dommayer del barrio vienés de Hietzing.

Por su parte, Kirill Maximov ha conquistado muchos concursos internacionales de violín, incluyendo el Concurso de Música Mykola Lysenko en Kiev, el Concurso de Jóvenes Virtuosos en Sofía, Bulgaria, el Concurso de Violín Stefanie Hohl y el Concurso de Violín Fritz Kreisler en Viena.

Su violín 'Antonio Stradivari ex Baron Oppenheim', fabricado en Cremona en 1716, fue bautizado con el nombre del banquero barón Oppenheim y pertenece a la época dorada de Stradivarius, ya que en 1716 fue cuando hizo los mejores violines.