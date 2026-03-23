Una jornada sobre Baja Visión de la Fundación Marqués de Valdecilla abordará avances y retos de las patologías visual

Cartel - ESRETINA

El proyecto 'Escalón a la Vista', patrocinado por Roche, es un referente en accesibilidad y seguridad para la ciudadanía SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) acogerá el próximo jueves 26 de marzo la jornada 'Baja Visión. Escalón a la Vista', un encuentro multidisciplinar, organizado por la Fundación Marqués de Valdecilla, dirigido a profesionales sanitarios y centrado en el abordaje actual de las patologías visuales, sus avances y retos, y sus implicaciones clínicas y sociales.

Este centro hospitalario, junto con otras instituciones cántabras, son referentes en accesibilidad y seguridad para la ciudadanía gracias al proyecto 'Escalón a la Vista', que visibiliza los escalones potencialmente peligrosos, ha informado el Gobierno.

El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 16.15 horas en el Salón de Actos 'Gómez Durán' del Hospital Valdecilla, es de entrada libre para ciudadanos y profesionales sanitarios, que pueden inscribirse a través de este enlace https://forms.gle/jL8wKyEx9EA3QSXr8. Se ha solicitado, además, la acreditación para el personal sanitario.

Organizada por la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) y el Observatorio de Salud Pública, con el patrocinio de Roche, la jornada reunirá, entre otros, a especialistas en Oftalmología y Atención Primaria.

Con este tipo de eventos, la Fundación quiere poner en valor el enfoque multidisciplinar en la atención a la baja visión, integrando profesionales sanitarios, entidades sociales y pacientes en un mismo espacio de diálogo.

El gerente de la FMV, José Francisco Díaz, ha considerado como "prioritario" fomentar iniciativas que no solo aborden la enfermedad, sino también su impacto en la calidad de vida, "promoviendo una atención más personalizada y centrada en la persona".

El programa arrancará con la bienvenida institucional en la que participará el gerente del HUMV, Félix Rubial; el de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz; la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo, y el responsable de Acceso de Roche Farma en Cantabria, Juan Antonio Salor.

A continuación, se desarrollará la mesa temática 'Del gen a la deGENeración', moderada por el jefe de Servicio de Oftalmología del HUMV, Miguel Ángel Gordo, donde se abordarán las principales enfermedades de la retina asociadas al envejecimiento, de la mano de la jefa de Sección de Oftalmología del Hospital de Laredo, Carmen Revuelta, y de las patologías genéticas con Ángel de la Mora, médico del Servicio Oftalmología del Hospital de Sierrallana.

Uno de los momentos clave será la presentación del Proyecto Escalón, por parte del coordinador de la Asociación Es Retina en Cantabria, Jesús Delgado. Se trata de una iniciativa que persigue mejorar la atención y calidad de vida de las personas con baja visión, así como concienciar a la sociedad sobre la peligrosidad de ciertos escalones y facilitar la vida a aquellas personas con baja visión y a las personas mayores.

En concreto, la campaña consiste en visibilizar los escalones potencialmente peligrosos, marcando sus bordes con una banda de cinco centímetros de anchura que contrasta en textura y color con el pavimento del escalón. Tras la presentación de esta iniciativa, se proyectará el documental 'Ensayo sobre la mirada', producido por Roche en colaboración con Movistar.

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda 'Mirada de Futuro Cantabria', moderada por la subdirectora Médico del HUMV, María Andrés Gómez, en la que participará Cristina Manzanares, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Isabel II; el coordinador de Es Retina en Cantabria; Isora Follana, médica adjunta del Servicio de Oftalmología del HUMV y Ángel Herreros Villoria, representante del Colegio Ópticos - Optometristas de Cantabria.

Por último, la clausura correrá a cargo de la directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC), María Dolores Acón.