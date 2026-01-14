José Alberto cree que el Racing puede superar la eliminatoria contra el Barça en Copa: "Estoy súper tranquilo"

José Alberto. - RACING

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Racing Club de Santander, José Alberto López, cree que el equipo verdiblanco, si está a su "mejor nivel", puede superar la eliminatoria de este jueves, 15 de enero, en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona, que se disputará a las 21.00 horas en los Campos de Sport de El Sardinero.

"Estoy durmiendo más profundo que nunca, estoy súper tranquilo, con la ilusión de jugar contra el Barça", ha manifestado el entrenador este miércoles en rueda de prensa previa al encuentro, cuyas declaraciones han sido recogidas por el club en su cuenta de X.

Según ha destacado, el partido de mañana ha generado una "gran expectación", después de 13 años sin jugar contra los equipos "con los que debemos enfrentarnos, que son los primeros, como nuestra afición, de Primera División".

Para el técnico del equipo racinguista, "hay que disfrutar del momento en el que estamos, mirar hacia adelante y no tener miedo". "Cuando el balón empieza a rodar, estamos al 50 por ciento", ha apuntado.

En cuanto al delantero Juan Carlos Arana, José Alberto ha señalado que el jugador "necesita jugar para ayudar al equipo". "Es lo que quiere él y lo que queremos nosotros", ha indicado.

Precisamente, el club ha publicado los nombres de los jugadores elegidos por el técnico para el partido ante el Barça. Se trata de Jokin Ezkieta, Laro, Mantilla, Mario García, Manu H., Castro, Íñigo, Guliashvili, Aldasoro, Arana, Vicente, Andrés, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Canales, G. Puerta, Suleiman, Pablo Ramón, Damián, Manex Lozano, Salinas, Sergio M. M. y Diego Fuentes.

El Racing también ha solicitado a los asistentes al encuentro de este jueves en Copa que todos aquellos que tengan la entrada digital acudan al estadio con ella previamente descargada en el teléfono móvil.