La Junta Docente lanza la campaña 'Por la pública' y convoca a Silva a negociar el 29 de julio

Rueda de prensa de la Junta de Personal Docente para presentar la campaña 'Por la pública'. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha lanzado la campaña 'Por la pública' para protestar por los "recortes" en los cupos de profesorado y exigir avances en la extensión de la bajada de ratios a las demás etapas educativas, la regulación de las actividades extraescolares, la reducción de la burocracia y la reversión de los conciertos a la enseñanza privada.

Así lo han informado este jueves en rueda de prensa la presidenta de la Junta, Rus Trueba, junto a Diegu San Gabriel y Conchi Sánchez, que "hartos de esperar", han convocado convocan públicamente al consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, a negociar el próximo 29 de julio, a las 10.30 horas en la Consejería.

La puesta en marcha de esta campaña se produce después de que 92 claustros suscribieran un documento reivindicativo conjunto tras el cierre de curso y tras las mesas de cupos de las últimas semanas, en las que, a falta de conocer la propuesta definitiva, "la Consejería pretendería suprimir 94 grupos y más de un centenar de plazas de cupo entre colegios, ESO y Bachillerato".

Según la Junta Docente, "esto no se debe simplemente, como se ha pretendido vender, a causas demográficas, sino principalmente a decisiones políticas como cambiar los criterios de cupo y de matriculación, incumplir la extensión de la bajada de ratios o seguir desviando fondos públicos a concertar la red privada".

En este punto, ha señalado que la extensión de la bajada de ratios a las demás etapas educativas "fue un compromiso de legislatura del Ejecutivo para la mejora de la calidad de la enseñanza en Cantabria, pero no se ha traducido en hechos".

Los docentes han subrayado que hoy se cumplen 548 días desde la última reunión, que tuvo lugar el 21 de enero de 2025, pese a sus "constantes intentos" de hacer propuestas y retomar la negociación.

Han indicado que, en el cronograma de negociación que acordaron la Administración y las organizaciones sindicales, "la reducción de la burocracia debía tratarse en julio de 2024", sin embargo han lamentado que dos años después no han tenido una sola reunión al respecto.

Igualmente, han trasladado su preocupación por la "negativa" de la Consejería a regular de manera garantista las actividades extraescolares.

Han destacado que en marzo de 2025 se registraron cerca de 3.000 firmas de docentes de los centros públicos de Cantabria reclamando una regulación que aporte seguridad al profesorado y alumnado que participa en estas actividades, pero 16 meses después de aquella iniciativa la Consejería "no ha demostrado voluntad alguna" de avanzar al respecto.

Asimismo, desde la Junta siguen esperando a que se revise el "desvío" de dinero público a centros privados, "ahora que el 'boom' demográfico con que se justificaron inicialmente es historia".

"Curso tras curso se mantienen conciertos con cifras de matriculación con las que suprimen líneas en la red pública, aplicando un doble rasero como con el derecho a elegir centro, que parece más bien un privilegio cuando se está negando la matriculación a familias que eligen colegios públicos para suprimir líneas en la localidad", han apuntado.

Finalmente, han añadido que varias AMPAs han comenzado a recoger firmas y a movilizarse para "hacer frente a los mismos recortes e imposiciones que la Consejería niega estar llevando a cabo".

Por todo ello, y para "confluir todo este malestar" de familias, estudiantes, docentes y el conjunto de la comunidad educativa, han decidido poner en marcha una nueva marea verde, denominada 'Por la pública', que traiga aulas con menos alumnado, docentes con mayor dedicación y actividades extraescolares desarrolladas con todas las garantías.

La Junta ha cuestionado al consejero hasta cuándo deben esperar para resolver las necesidades de la educación pública, tras "dos años esperando a negociar fórmulas de reducir la burocracia".

"Ya no podemos esperar más, así que volvemos a tomar la iniciativa, emplazando públicamente a Silva a reunirnos el próximo miércoles", han manifestado los representantes de los docentes, que han avanzado que si el día 29 no comienzan las negociaciones anunciarán nuevas movilizaciones.

A su juicio, "es hora ya" de demostrar con hechos la disposición al diálogo y la voluntad de resolver conflictos, comenzando a cumplir los compromisos adquiridos.