La Junta Docente muestra su "rechazo frontal" a los servicios mínimos "abusivos" para la huelga del 8 y 9

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha mostrado su "rechazo frontal" a los servicios mínimos "abusivos" planteados por la Consejería de Educación para la huelga del profesorado de Educación Infantil y Primaria convocada los días 8 y 9 de septiembre.

Los sindicatos consideran que estos servicios mínimos son "totalmente desproporcionados" y "vulneran de manera flagrante" los derechos de los docentes de Cantabria, por lo que exigen su rectificación inmediata y la restitución de otros "acordes con la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos laborales".

En un comunicado, la Junta ha señalado que los servicios mínimos planteados incluyen a todo el equipo directivo de los centros, a un tutor por cada grupo de alumnado y, además, a un número adicional de docentes en función del tamaño de cada centro.

A su juicio, se trata de una medida "completamente desproporcionada e inaudita, sin precedentes en ninguna huelga docente en Cantabria". En este sentido, ha afirmado que en huelgas anteriores convocadas al inicio de curso, como las que tuvieron lugar durante la legislatura del Gobierno de coalición PRC-PSOE cuando Fracisco Fernández Mañanes era consejero de Educación (2017-2019), los servicios mínimos fueron "los habituales y razonables", es decir, el equipo directivo y un número reducido y variable de docentes en función de las dimensiones del centro.

"Nunca antes se había pretendido imponer una cobertura que, en la práctica, convierte la huelga en inviable. Con esta decisión, la Consejería de Educación trata de cercenar el derecho fundamental a la huelga del profesorado y boicotear de forma descarada el legítimo ejercicio de este derecho constitucional mediante servicios mínimos que, lejos de garantizar la seguridad y la atención básica del alumnado, buscan neutralizar la movilización del colectivo docente", han denunciado los sindicatos.

En su opinión, en lugar de ponderar el derecho a la huelga de los docentes y el derecho a la educación de los alumnos mediante la aplicación de unos servicios mínimos "razonables y aceptables", la Consejería "ha optado por eliminar por decreto el derecho a la legítima protesta del profesorado".

Finalmente, la Junta ha realizado un llamamiento a la sociedad en general a participar en la manifestación del próximo lunes 8 por las calles de Santander en defensa de la educación pública y los derechos fundamentales.