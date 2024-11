La Junta de Personal Docente denuncia el endurecimiento de condiciones de su encierro: "Nos quieren sacar de aquí"

La tensión se eleva ya que permanecen cerrados con llave, sin ventanas y sin poder introducir comida o ropa

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha denunciado el endurecimiento de las condiciones del encierro que mantienen desde el martes en la sede del Gobierno cántabro por la fallida negociación de la adecuación salarial, y ha exigido a la Consejería de Educación que la mesa de diálogo convocada para este viernes se celebre allí en lugar de en el CEIP Simón Cabarga.

Y es que la Junta denuncia que "es evidente" que se les ha citado fuera de la sede de Peñaherbosa para que salgan del Gobierno y no permitirles volver a entrar. "Nos quieren sacar de aquí", han sentenciado los portavoces de los sindicatos que componen la Junta (ANPE, STEC, CCOO, UGT y TU) en declaraciones a los medios este jueves, cuando se cumple el tercer día de encierro.

Unas declaraciones que han podido hacer tras momentos de incertidumbre con el personal de seguridad, que a priori tenía orden de no dejar acceder a la prensa a la sede del Ejecutivo ni permitir que los protagonistas del encierro --una decena de personas-- volvieran a entrar si salían a hablar. Finalmente, se les ha permitido llegar hasta la portilla del exterior y volver a la sala de encierro al terminar.

En su intervención, han denunciado el endurecimiento de las condiciones de su protesta por parte del Gobierno (PP), ya que se encuentran encerrados con llave en la sala de prensa, sin ventanas y pudiendo ir al baño solo de uno en uno. Tampoco se les ha permitido introducir ropa ni víveres, aunque miembros del Grupo Parlamentario Regionalista han acudido esta mañana a reunirse con ellos y les han podido entregar una bolsa con comida.

Como han remarcado, lo único que piden para salir del encierro es una contrapropuesta del consejero de Educación, Sergio Silva, que lamentan que el martes en la primera reunión "rompió el diálogo" al rechazar la propuesta de la Junta y "levantarse de la mesa" sin dar más opción, una actitud que han considerado "una tomadura de pelo".

La presidenta de la Junta de Personal, Rus Trueba, y los portavoces de STEC y CCOO, Diegu San Gabriel y Conchi Sánchez, respectivamente, han subrayado que su único objetivo es negociar y, por ello, creen que si realmente existe buena voluntad por parte del consejero --"como está vendiendo ante la prensa"-- debería reunirse con ellos en la sede del Gobierno ya que "no pueden salir".

REUNIÓN CON BURUAGA

"Vamos a estar aquí esperando a que venga el consejero a continuar la reunión tal y como la dejamos porque no planteaba propuesta", han insistido.

Además, piden una reunión con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, porque Silva está "desobedeciendo" un mandato del Parlamento apoyado por su propio grupo, concretamente la iniciativa aprobada por unanimidad para instar al Gobierno a negociar la adecuación retributiva de los docentes tras 16 años si actualizarse.

Y reconocen que la actitud del consejero es "siempre cordial, con buenas formas, muy dialogante, muestra siempre mucha voluntad política, mucho compromiso pero luego no hay hechos tangibles y se escuda en que las dificultades presupuestarias". "No se moja".

De hecho, los docentes "no se creen la excusa de que no hay dinero" y lamentan que otras consejerías sí han consignado partidas para aumentar el salario de su personal, como Salud o Justicia.

En concreto, su propuesta pide una subida progresiva hasta alcanzar los 325 euros mensuales en 2027 --40,23 euros desde septiembre de 2024; 70 euros desde enero de 2025; 120 euros desde 2026 y 95 euros desde 2027--, aunque se han mostrado abiertos a negociar.

No obstante, han lamentado el trato "indigno" que están recibiendo, porque "ya no es que no se nos suba el salario, es que no se está respetando ni nuestra vía de negociación y lucha", han denunciado.