La Junta de Personal Docente permanecerá encerrada por el complemento salarial y pide una reunión a Buruaga

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente permanecerá encerrada en la sede del Gobierno de Cantabria e iniciará movilizaciones hasta recibir una contrapropuesta a su planteamiento sobre la adecuación salarial, y ha solicitado esta mañana una reunión urgente a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para "que medie en este conflicto".

Así lo ha avanzado la presidenta de la Junta, Rus Trueba, este miércoles en declaraciones a la prensa, tras el "conflicto" creado en la mesa técnica de ayer con el consejero de Educación, Sergio Silva, "al no atender y al no querer negociar" la propuesta de adecuación salarial que desde esta Junta de Personal Docente se le ha trasladado.

Ha explicado que la Junta se ha visto "obligada" a encerrarse en la sede del Ejecutivo autonómico durante toda la noche, donde no se les ha "permitido" pasar comida, ha apostillado, y aquí permanecerán encerrados para "presionar" y que este "conflicto laboral" que se ha generado tenga "alguna vía de solución".

Así, desde la Junta se ha solicitado esta mañana una reunión urgente con la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para "que medie en este conflicto en el que los docentes queríamos únicamente una contrapropuesta de negociación".

En este sentido, Trueba ha recordado que el Parlamento cántabro acordó por unanimidad la pasada semana instar a la Consejería de Educación a negociar una adecuación salarial en el componente general de complemento específico para todos los docentes, cuya propuesta fue trasladada por la Junta el pasado 11 de octubre.

Se trata de una reivindicación "digna, justa y que todos los docentes de Cantabria merecemos", ha destacado, dado que los docentes tienen cada vez "más trabajo, más carga burocrática, más atención a la diversidad en los centros educativos", lo que "no se ve reflejado" en su salario. Además, ha apuntado que otros colectivos están consiguiendo adecuaciones salariales.

"Lo que no te puede decir es que no hay contrapropuesta y que, si eso, al finalizar el año te la va a trasladar. Eso es un ninguneo, una tomadura de pelo a los docentes y para esta Junta de Personal lógicamente es insultante porque en ese sentido los escenarios podían ser muchos", ha manifestado la presidenta, que ha censurado que no se ha dado una "alternativa negociadora".

La campaña #EsAhora reivindica una adecuación retributiva que asciende a un importe global de 325,66 euros al mes con una progresión escalonada en un calendario desde 2024 a 2027.

La propuesta consensuada por la Junta de Personal recoge que el primer tramo, 40,23 euros desde septiembre de 2024 "podría haberse perfectamente incluido" en los presupuestos del año que viene, ha indicado Diegu San Gabriel, miembro de la Junta de Personal Docente.

Sin embargo, ha criticado que el consejero "se ha declarado en rebeldía" tanto a la propuesta de la Junta de Personal, como a todas las adecuaciones que se han llevado a cabo y a lo que le ha instado su propio Grupo parlamentario y el propio Parlamento.

Según ha trasladado San Gabriel, el titular de Educación "ha dicho que no la vamos a tener en estos presupuestos, que no va a ser una contrapropuesta antes del cierre de presupuestos".

Finalmente, ha indicado que la Junta celebrará este jueves una nueva asamblea informativa en Laredo --tras la de Santander y Torrelavega--; y el miércoles 27 llevará a cabo una concentración, a las 18.00 horas, frente a la Consejería.

Desde la Junta han hecho un llamamiento a todo el personal docente a sumarse a las movilizaciones "porque ahora es cuando se están negociando los presupuestos y la política del consejero claramente está siendo dilatar lo posible, postergar, para negarnos esa adecuación que nos merecemos de sobra".

"Es ahora el momento de movilizarse y de reclamar lo que nos pertenece por justicia. Nuestra posición es que hasta que recibamos lo que es lo que nos parece lo mínimo en una ética negociadora y una honestidad negociadora, hasta que recibamos una contrapropuesta concreta, con partidas y plazos, porque todas las adecuaciones son temporales, se llevan a varias escalas, hasta que recibamos eso vamos a seguir encerradas. Si no lo hace el consejero esperamos que lo haga Buruaga", ha sentenciado.