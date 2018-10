Jusapol protesta ante PSOE por la no condena del Gobierno a agresiones a policías en Barcelona

Actualizado 04/10/2018 19:37:45 CET

Decenas de policías y guardias civiles han censurado la actitud del Gobierno de España en este caso y que Marlaska siga "callado"

SANTANDER, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de policías y guardias civiles han secundado este jueves en Santander la concentración del colectivo Jusapol ante la sede del PSOE de Cantabria para "pedir explicaciones" al Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no haber condenado la agresiones hacia policías el pasado 29 de septiembre (29S) en una manifestación en Barcelona ni haber expresado su apoyo a las víctimas tras lo sucedido.

Se trata el de este jueves de un acto convocado en las sedes del PSOE --el partido del Gobierno de España-- de todo el territorio nacional para condenar la agresión que sufrieron algunos de los participantes en una manifestación de Jusapol celebrada el 29S para homenajear a los agentes que trataron de impedir el referéndum del 1-O en Cataluña.

En la protesta de Cantabria, representantes de Jusapol han leído un comunicado en el que han denunciado el "boicot" a sus derechos de reunión y manifestación el 29S en la marcha de Barcelona y han pedido al Gobierno de Españam a las autoridades políticas catalanas y a todos los partidos que "se esfuercen en garantizar los derechos y libertades de la sociedad española frente a los comportamientos totalitarios o violentos".

"No pueden caer en el chantaje o estar somentidos a los deseos de la arbritrareidad y el odio o el cinimos de la falsa no violencia que imponen su volutan totalitaria e insolidaria", han recalmado efectivo de Jusapol, que han criticado que el Gobierno y el ministro del Interior permanezca "callado" ante lo sucedido. "No sé a qué espera", ha dicho un portavoz de la plataforma.

Además, ha advertido que desde Jusapol "seguirán defendidendo en paz" lo que crea "justo, rechazando la violencia".

También, representantes de Jusapol llevaban una carta para entregar a en la sede del PSOE dirigida al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una carta solicitándole la equiparación "salarial real y completa".

Para ello, han pedido que se modifique el acuerdo de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías autonómicas suscrito el pasado 20 de marzo entre el anterior Gobierno de España del PP y los sindicatos de la Policía y las Asociaciones de la Guardia Civil representantivas.

En la misiva, han insistido en que dicho acuerdo "no se ajusta a una equiparación real y completa" y le exponen al ministro los motivos por lo que lo entienden así, entre otros, que deja fuera a compañeros de segunda actividad y reserva.

Así, desde Jusapol han instado al ministro en la carta a elaborar un nuevo acuerdo que sí garantiza esa equiparación real y le han pedido una reunión con la Directiva de la plataforma así como con el resto de organizaciones que han apoyado su reivindicación.

La concentración de JUSAPOL frente a la sede del PSOE en la calle Bonifaz de Santander ha estado presidida con una pancarta con los colores de la bandera de Cantabria en la que se podía leer 'Jusapol. #equiparación ya'.

Además, varios de los manifestantes han portado banderas de España con el logo de la plataforma y han exhibido pancartas en las que se reclamaba la equiparación salarial. También se han lanzado 'vivas' a España, la Guardia Civil y la Policía Nacional.