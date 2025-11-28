El Juzgado declara terminado sin avenencia el acto de conciliación entre Molleda y Buruaga

Acto de conciliación - GOBIERNO DE CANTABRIA

El decreto de la letrada de la Administración de Justicia ha sido notificado en el día de hoy SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La letrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha declarado terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por el secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, contra la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga.

En un decreto notificado este viernes, la letrada ha explicado que ambas partes asistieron al acto de conciliación celebrado en este jueves, representadas por sus letrados, y que "no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenirlas".

Por ello, tal y como recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al no lograr ponerlas de acuerdo, "se debe tener el acto por terminado sin avenencia".

La letrada acuerda, por tanto, el archivo definitivo de las actuaciones, si bien cabe la interposición de un recurso de revisión contra el decreto en el plazo de cinco días. En el mismo, el recurrente deberá hacer constar la infracción en que la resolución hubiera incurrido, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.