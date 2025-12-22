El laboratorio agroalimentario de Santander cumple 50 años como "referente" para el control de calidad de los alimentos

Archivo - Laboratorio agroalimentario.- Archivo - JUNTA - Archivo

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conmemora este lunes el 50 aniversario del laboratorio agroalimentario de Santander, que en este tiempo ha evolucionado para adaptarse tanto a las necesidades del sector como a los avances tecnológicos, y se ha convertido en "un referente" en el control de calidad de los alimentos.

Para conmemorar el 50 aniversario del centro, se ha celebrado una visita institucional en la que ha participado la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, y el director general de Pesca y Alimentación de Cantabria, Paulino San Emeterio Pila.

Los participantes han podido conocer las actividades desarrolladas hasta la fecha y las previstas a corto plazo para la mejora del laboratorio.

Entre ellas, destaca la potenciación del departamento de biotecnología, con la incorporación de nuevos equipos y la implantación de técnicas para la identificación de especies animales en diferentes matrices de origen alimentario, así como su cuantificación. Esta potenciación se va a acompañar con la incorporación de cinco nuevos funcionarios.

La diversa actividad del laboratorio, adscrito a la Dirección General de Alimentación, incluye el análisis de leche y derivados lácteos, cereales, oleaginosas y productos tan emblemáticos en Cantabria como las conservas de anchoa y los sobaos.

Solo a lo largo del 2025 este laboratorio ha procesado 3.007 muestras, de las que se han emitido resultados correspondientes a un total de 12.249 determinaciones.

Destaca su importante contribución en los estudios de valor agronómico, especialmente mediante el análisis de parámetros de calidad del grano (cereales, leguminosas y oleaginosas), en colaboración con la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Como Laboratorio Nacional de Referencia, ha coordinado diez ensayos de intercomparación y ha participado en otros 27, requisito indispensable para mantener su acreditación ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) conforme a la norma ISO 17025.

Además, en los últimos años el centro ha desempeñado un "papel relevante" como sede del premio Alimentos de España a los mejores quesos, donde el jurado realiza la evaluación analítica y sensorial de las muestras presentadas.

La actividad del Laboratorio Agroalimentario de Santander se extiende más allá de los análisis y participan activamente en las comisiones nacionales de control lechero, de cereales, de oleaginosas, de forrajes, de patentes, de cespitosas y de leguminosas de grano.