Lanza una botella con líquido inflamable contra el tendal de una vivienda de Santander y quema la ropa

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha identificado esta madrugada a un hombre de 42 años que lanzó una botella con líquido inflamable contra el tendal de una vivienda y que quemó la ropa tendida.

Sobre las 2.20 horas, una vecina de 48 años avisó a los agentes, que acudieron a la calle Antonio de Cabezón donde identificaron al hombre como presunto autor, momentos antes, de los daños intencionados causados en el tendal de la vivienda de la mujer, al lanzar sobre él una botella que contenía un líquido inflamable. Acto seguido comenzó a arder la ropa que tenía tendida.

La Policía ha instruido diligencias judiciales por estos hechos.