Los lanzamientos de vivienda caen un 35,9% en el 2º trimestre en Cantabria y las demandas por ocupación suben un 150%

Archivo - Complejo judicial de Las Salesas, en Santander. Cantabria. Juzgados - EUROPA PRESS CANTABRIA - Archivo

Bajan un 1,5% las demandas por despido

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Primera Instancia de Cantabria practicaron entre abril y junio de este año un total de 50 lanzamientos de vivienda, frente a 78 de 2024, lo que supone un 35,9 por ciento menos, mientras que el descenso en España fue del 11,3%. Así, la tasa regional por 100.000 habitantes se mantiene por debajo de la media: 8,6 frente a 14,3.

La mayor parte se debieron al impago de un alquiler, 40, frente a los 62 del año anterior. Otros nueve se practicaron por ejecución hipotecaria -13 un año antes- y uno por otros motivos -tres el ejercicio anterior-.

Además, hubo cinco demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda frente a las dos de 2024, lo que supone un aumento del 150%, mientras que en todo el país bajaron un 23,8%. En relación a la población, esta tasa se sitúa en Cantabria en 0,8, inferior a la media nacional (1).

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y difundido este lunes con datos de abril a junio de 2025.

En ese periodo, los órganos civiles recibieron un total de 2.117 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios. Esto supone descenso del 32,9%, (-18,4% en España).

En relación a la población, la tasa de monitorios en la comunidad es de 358,3 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a 466,5 del conjunto del país.

CONCURSOS DE ACREEDORES

Por lo demás, los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante el segundo trimestre del año un total de 154 concursos de acreedores, lo que supone un 18,5% más respecto a los ingresados en el mismo periodo de 2024, en línea con el conjunto del país (18,9%). Los 154 concursos representan 26,1 por cada 100.000 cántabros, diez puntos inferior a la media del 37,2.

Teniendo en cuenta el sujeto del concurso, los más abundantes son los presentados por particulares (132), que crecieron un 8,2% en términos interanuales, mientras que los de personas naturales empresarias aumentaron de uno a 12, y los de personas jurídicas, un 42,9% -diez frente a siete-.

En el segundo trimestre los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron 331 demandas por despido, un 1,5% menos que un año antes (336), con lo que la tasa de despidos se sitúa en Cantabria en 56 por cada 100.000 habitantes, inferior a la nacional, de 83,7.

Las reclamaciones de cantidad disminuyeron un 33%, al pasar de 752 a 504, y la tasa autonómica por población es superior a la media: 85,3 frente a 69.7. Además, en todo el país bajaron tanto los despidos (2,2%) como las reclamaciones (16,5%).