Liébana estará este miércoles en aviso naranja por viento

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por viento en el interior de la región para este martes y miércoles, 4 y 5 de noviembre.

El riesgo por viento se iniciará con nivel amarillo en Liébana a las 12.00 horas de este martes y se porlongará hasta la medianoche, cuando se elevará a naranja, por rachas de sur de hasta 90 kilómetros por hora.

El centro y el valle de Villaverde estarán en este nivel de alerta entre las 18.00 horas de este martes y el final del miércoles, con mismo impacto del viento, y la Cantabria del Ebro desde las 18.00 horas del martes y hasta las 18.00 del miércoles, con rachas también de componente sur que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El máximo nivel de riesgo de los previstos, el naranja, estará vigente en Liébana entre la medianoche de este martes y las 18.00 horas del miércoles. Se esperan para este periodo temporal rachas de componente sur de hasta 100 kilómetros por hora.

Pasado este nivel de riesgo, las condiciones mejorarán en la comarca, disminuyendo la velocidad del viento hasta los 80 kilómetros por hora, por lo que el aviso pasará a amarillo desde las 18.00 horas hasta el final del día.

RECOMENDACIONES

Ante estos avisos, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia. Se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, se anima a seguir los perfiles oficiales de redes sociales de las entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.