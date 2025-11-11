Liébana estará el miércoles en aviso naranja por viento por rachas de 110 km/h

Los avisos amarillos en la franja central de la región se extienden hasta el jueves, cuando se suma a las comarcas en riesgo la Cantabria del Ebro SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja (riesgo importante) por fuerte viento en Liébana para el miércoles, día 12, y ha ampliado los avisos amarillos (riesgo) previstos por el mismo fenómeno hasta el jueves, jornada en la que se suma a las comarcas en riesgo la Cantabria del Ebro.

El máximo nivel de riesgo declarado, el naranja, estará vigente en Liébana entre las 06.00 y las 18.00 horas del miércoles, por rachas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora. De manera previa, entre las 12.00 horas del martes y las 06.00 horas del miércoles, el aviso será amarillo, ante la previsión de viento sur de hasta 90 kilómetros por hora.

Pasado el aviso naranja se retomará el amarillo también por sur, en este caso de 80 kilómetros por hora.

En el centro y el valle de Villaverde el aviso amarillo, por rachas de hasta 90 kilómetros por hora, dará comienzo a las 18.00 horas de este martes y finalizará la medianoche del jueves, día 13.

Esa misma jornada, desde el inicio del día hasta su finalización, se activará el mismo nivel de riesgo en la Cantabria del Ebro, llegando a alcanzar el viento, en este caso, los 80 kilómetros por hora.

Ante estos avisos, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.