El litoral de Cantabria está este lunes en aviso por costeros

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará este lunes, 1 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en la franja litoral desde las 3.00 a las 18.00 horas, cuando se espera viento del oeste o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (Fuerza 7) de madrugada y mar combinada del Noroeste de 4 metros (principalmente mar de fondo).