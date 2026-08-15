La lluvia obliga a suspender la procesión de la Virgen Grande en Torrelavega

La misa conmorativa de La Patrona, en la Iglesia de la Virgen Grande - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha obligado este viernes a suspender la procesión con la imagen de la Virgen Grande por las calles de Torrelavega y solo se ha podido celebrar la misa solemne, en la iglesia de la Virgen Grande.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acompañado en el evento al alcalde, Javier López Estrada, y a los torrelaveguenses.

Buruaga ha felicitado a los vecinos de la capital del Besaya en la celebración de La Patrona y ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento, asociaciones y colectivos que hacen posible "unas fiestas que son referentes en la comunidad autónoma".

Las celebraciones de la Virgen Grande 2026 han comenzado este jueves 13 en el pregón y chupinazo y se prolongarán hasta el domingo 23 de agosto, con más de 250 actividades distribuidas por diferentes espacios de la ciudad.