Mantecón (CCOO) clama contra la precariedad de la juventud y llama a secundar la huelga general

III Escuela Sindical de Juventud de CCOO de Cantabria - CCOO

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha participado este viernes en la inauguración de la III Escuela Sindical de Juventud que Jóvenes CCOO de Cantabria celebra este fin de semana en Torrelavega, donde ha clamado contra la precariedad que impide a la juventud construir su proyecto de vida y ha llamado a secundar la huelga general del 11 de noviembre.

Durante su intervención en este espacio de encuentro, formación y debate para abordar los principales problemas que afectan a la juventud y reforzar su organización colectiva, Mantecón ha denunciado las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder al mercado laboral, emanciparse y desarrollar su propio proyecto de vida, en un contexto donde, sin embargo, hay récord de empleo, reducción del paro y menor temporalidad.

"Es más, trabajar y cobrar un salario no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro seguro", ha advertido la secretaria general de CCOO, que ha alertado de una precariedad que condiciona las oportunidades de la juventud y retrasa cada vez más su emancipación.

Mantecón ha puesto el foco en la crisis de la vivienda y en el impacto que el encarecimiento de los alquileres tiene sobre los salarios y las oportunidades laborales.

La dirigente sindical ha señalado que ya hay personas a las que "el alquiler come el 90% del salario", que tienen que rechazar oportunidades laborales porque no pueden mudarse o que se ven obligadas a compartir piso. Además, ha advertido de que la especulación inmobiliaria "está cambiando barrios, ciudades, pueblos y está destrozando vidas", y ha defendido que "no hay subida salarial capaz de contrarrestar por sí sola los desproporcionados incrementos del precio de la vivienda".

Ante esta situación, Mantecón ha llamado a secundar la huelga general para exigir medidas que garanticen el acceso a la vivienda y unas condiciones de vida dignas, así como mejoras salariales, la reducción de jornada, avances en el registro horario, la protección de la salud laboral y la defensa de los servicios públicos. "El 11 paramos porque no vamos a esperar sentados mientras nos destrozan la vida", ha enfatizado.

Por su parte, la secretaria de Jóvenes de CCOO de Cantabria, Andrea Garay, ha reivindicado la importancia de generar espacios de encuentro que permitan comprender que "cuando nos unimos, tenemos mucha más fuerza para defender nuestros derechos y conseguir que las cosas cambien", ha subrayado Garay, que ha puesto el foco también en las dificultades de acceso a la vivienda y en la emancipación.

"No es que no queramos independizarnos, construir nuestro propio proyecto de vida o tener un futuro estable, es que muchas veces sencillamente no podemos permitírnoslo", ha señalado, quién ha llamado del mismo modo a participar en la huelga del 11 de noviembre para reclamar condiciones de vida dignas y porque "estamos hartas y hartos de no vivir, sino sobrevivir y de que vivir dignamente parezca un lujo", ha afirmado.

La programación de la III Escuela Sindical de Juventud ha seguido con una ponencia de la secretaria de Política Institucional, Empleo y Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, sobre novedades legislativas.

Ya este sábado, el fundador y director de El Faradio, Óscar Allende, abordará el pensamiento crítico en tiempos de bulos, y el secretario de Juventud, Organización y Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Alberto López, impartirá un taller sobre acción sindical para combatir la explotación.

Por la tarde, Movimiento por la Paz ofrecerá una ponencia sobre las migraciones desde el ámbito social. Después, Jorge Dioni, autor del ensayo 'La España de las piscinas', analizará la crisis global de la vivienda, y la doctora en Historia del Arte, Sara del Hoyo, abordará la relación entre el pasado industrial y la vivienda en la Torrelavega del siglo XX.

El encuentro finalizará el domingo con una mesa redonda protagonizada por delegados sindicales que han participado en conflictos laborales en Cantabria, seguida de un espacio para compartir propuestas.

La III Escuela Sindical de Juventud de CCOO de Cantabria busca fortalecer la participación juvenil en el sindicato y promover la organización colectiva como herramienta para combatir la precariedad y avanzar en la defensa de los derechos laborales y sociales.

La Escuela Sindical de Jóvenes de CCOO de Cantabria está subvencionada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.