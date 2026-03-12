Los marceros dan la bienvenida a la primavera en el Parlamento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acogido este miércoles por la tarde el tradicional canto de las marzas con una semana de retraso por la tragedia de El Bocal.

Alrededor de un centenar de integrantes de la Ronda Marcera de Torrelavega, de la Ronda Las Fuentes de Reinosa y del Coro Ronda Altamira han llamado a la puerta de la institución para dar la bienvenida a la primavera con los cánticos populares de Cantabria.

Siguiendo la costumbre, los marceros iniciaron su interpretación desde los portalones de entrada del Parlamento donde, como manda la costumbre, pedían permiso a la presidenta María José González Revuelta. "¿Cantamos, rezamos o nos vamos?", han preguntado antes de acceder al escenario. Tras la autorización de la presidenta de la Cámara, los marceros han entrado al patio cantando 'Si no hay oro, venga plata'.

A continuación, el presentador de la Ronda Marcera, Manuel Calleja, inició la liturgia que da la bienvenida a la primavera. Las rondas interpretaron temas clásicos como 'De casa salimos', 'La rutona', 'Viejos marceros' o 'Ave María'.

Durante su intervención, González Revuelta felicitó al Marcero Mayor de Torrelavega 2026, Adolfo Díaz Losúa, por su labor en la conservación de las tradiciones, y destacó la contribución de las agrupaciones a toda la sociedad, coincidiendo con el 37º aniversario de la Noche de Marzas.

"Nos alegra ver el esfuerzo que estáis haciendo para hacer llegar el canto de marzas a los más jóvenes y a los más veteranos, a los nietos y a los abuelos. Es de imaginar la ilusión con la que los mayores acogen esta actividad, tan nuestra y tan popular", señaló.

"Esta consolidación del programa de marzas nos transmite una esperanza, la de que vamos a lograr que estas tradiciones perduren y no se pierdan nunca", añadió.

En este sentido, indicó que también desde el Parlamento se contribuye con la difusión de la tradición regional a través de los Cuadernos de San Rafael y los estudios de Esther Terán sobre el origen y desarrollo de las marzas.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luís Ángel Agüeros, respaldó el compromiso del Ejecutivo regional con las tradiciones populares.

"Las marzas forman parte de nuestra identidad como pueblo, una memoria que estamos obligados a defender", señaló Agüeros, quien resaltó la importancia de impulsar entre las nuevas generaciones la preservación de las costumbres cántabras como patrimonio colectivo.

La presidenta del Parlamento y el consejero cumplieron con la costumbre de entregar alimentos a los marceros para que fueran donados a las entidades sociales, contribuyendo así a la solidaridad como un elemento más de la tradición, la música y el acervo cultural propio.

Las marzas son una tradición cántabra que fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de inmaterial, por el Gobierno de Cantabria en el año 2015.