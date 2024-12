Marina de Cudeyo gestionará 6,5 millones de presupuesto, 1,2 para inversiones

MARINA DE CUDEYO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo gestionará el año que viene un presupuesto municipal de más de 6,5 millones (6.548.836 euros) de los que 1,27 millones se destinarán a inversiones.

Las cuentas del Consistorio para 2025 han sido aprobadas por el Pleno con once de los trece votos a favor -los ocho de los concejales del equipo de gobierno del PSOE y los tres del PP- y ha contado con las abstenciones de los dos ediles del PRC.

El alcalde, Pedro Pérez, se ha referido al presupuesto como un instrumento "útil" e "indispensable" para el municipio, y ha destacado en un comunicado que su principal característica es la "prudencia".

"Reúne todos los requisitos para garantizar su ejecución, respeta el principio de equilibrio fiscal, no hay incremento de impuestos, no se recurre al endeudamiento bancario, no aumenta el personal y prioriza la prestación de los servicios esenciales de competencia municipal", ha indicado el regidor.

También ha indicado que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y se ha mostrado convencido de que supone "un paso adelante" en la consolidación de servicios y en el desarrollo de políticas que beneficien a todos.

INVERSIONES

En cuanto a las inversiones previstas, por valor de 1.275.000 euros, figuran 370.000 euros para mejoras en parques y plazas, 85.000 para centros culturales, 225.000 para instalaciones deportivas, 230.000 para caminos, 300.000 para saneamiento de aguas residuales y 65.000 para otros fines, como adquisición de nueva maquinaria, la mejora de la seguridad o el alumbrado público, entre otros.

De forma complementaria, y aunque no está recogida en las cuentas municipales, figura una inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías, estimada en más de 700.000 euros, comprometida por la empresa concesionaria del servicio de aguas que realizará, entre 2025 y 2026, la sustitución de los contadores en todas las viviendas y negocios del municipio por otros "inteligentes" que permitirán gestionar el consumo a tiempo real, optimizarlo y detectar fugas.

El documento también recoge partidas para diferentes estudios y trabajos técnicos, para la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), que tendrá un "avance significativo" en 2025, y, como novedad, el desarrollo de proyectos destinados a la construcción de viviendas a precio asequible, un objetivo "primordial e irrenunciable" para Marina de Cudeyo.