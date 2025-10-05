Más de 1.500 reses de 95 ganaderías de Cantabria se citan en Anero

RIBAMONTÁN AL MONTE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Anero ha acogido este domingo la VII Concentración de Ganado Trasmerana de Ribamontán al Monte que ha reunido a más de 1.500 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar, procedentes de 95 ganaderías de la región.

Esta feria se ha convertido en una tradicional exhibición ganadera de los ejemplares de la zona de Trasmiera -un escaparate de los ejemplares de la comarca-, que reciben un reconocimiento por su participación.

Así, el Ayuntamiento ha hecho entrega de un campano a todos los ganaderos participantes de bovinos, ovinos y caprinos, adecuados a su tamaño, y de una cabezada a los propietarios de caballos.

La jornada festiva ha incluido exhibiciones de deporte rural pasiego -salto, siega y corte de velorta-, un mercadillo con cerca de 40 puestos y una exposición de maquinaria agrícola y vehículos, además de paseos a caballo.

A la cita ha acudido la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, quien ha estado acompañada del alcalde, Joaquín Arco, miembros de la Corporación municipal y diputados del Parlamento, ha informado el Gobierno.

Susinos ha destacado que este tipo de iniciativas suponen "una apuesta por el medio rural y por evitar su despoblamiento", que "conectan" con la línea de trabajo de su Consejería.