Más de tres años de prisión y 40.000 euros a dos hombres por una entrega de 781 gramos de cocaína en Santoña

Archivo - El Palacio de la Justicia de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este martes a tres años y seis meses de prisión y a tres años y cuatro meses de prisión a dos hombres que fueron detenidos cuando habían concertado una cita para la entrega de cocaína en Santoña.

El juicio estaba señalado para hoy, pero al inicio las defensas han llegado a un acuerdo con la fiscalía, y la petición de pena que realizaba el ministerio público se ha reducido de siete a más de tres años de cárcel, al considerar que concurría en ambos casos la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de drogodependencia, por ser consumidores habituales de sustancias estupefacientes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, los dos hombres han reconocido ser autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

La pena para el transportista asciende a tres años y cuatro meses de prisión y también a una multa de 40.000 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de tres meses de privación de libertad.

Por su parte, el receptor de la droga ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel y a la misma multa. En su caso, la responsabilidad personal en caso de impago ha sido fijada en cinco meses de prisión.

Según los hechos que se han considerado probados, los ahora condenados quedaron en un garaje de Santoña para proceder a una entrega de droga.

Cuando fueron detenidos, uno de ellos llevaba en el coche un paquete con 781 gramos de esa sustancia, cantidad calculada tras analizar su pureza y valorada en 31.900 euros, que iba a entregar al otro para su venta entre terceros.