Media anuncia la próxima licitación de mejoras en la EDAR de Castro y de la nueva de la carretera Santullán-Otañes

Se entregan los Premios Impulsa SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado la próxima licitación de mejoras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castro Urdiales por más de seis millones de euros, y la nueva de la carretera Santullán-Otañes, durante su participación este jueves en la VI edición de los Premios Impulsa que tienen como objetivo reconocer a personas y empresas de Castro Urdiales, tanto por su actividad profesional como por su trayectoria.

Media ha destacado el compromiso "máximo" del Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga con Castro Urdiales, a través de las "importantes inversiones" que el Ejecutivo autonómico está impulsando en el municipio desde el inicio de la legislatura.

"Nunca Castro Urdiales ha sido tan importante como ahora en la acción y el compromiso del Gobierno de Cantabria", ha expresado Media, al tiempo que ha puesto como ejemplo los cerca de 28,5 millones de euros que su departamento lleva movilizados hasta el momento en diferentes proyectos "transformadores" y muy demandados por sus vecinos desde hace años.

Durante su intervención, el consejero ha destacado algunas actuaciones ya finalizadas en estos últimos meses y "desbloqueadas" por su Consejería como las obras de mejora del Mercado de Abastos o el refuerzo del rompeolas y se ha referido a actuaciones en marcha, como la sustitución de las tuberías obsoletas para la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico Castro, con dos millones de euros, y otros dos que se están destinando a la construcción de un nuevo punto limpio.

En materia de obras hidráulicas, Media ha anunciado que próximamente se procederá a la licitación del proyecto constructivo de Mejoras de Proceso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castro, unos trabajos que contarán con un presupuesto de 6,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses.

Además, se ha referido a los 3,5 millones de euros que se destinarán a la sustitución de tuberías de fibrocemento en el núcleo urbano de Castro Urdiales. Un proyecto que, tal y como ha recordado Media, estaba incluido en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento del año 2015. "Espero que a finales de este año o principios del siguiente podamos contar con el proyecto redactado como me comprometí", ha expresado.

También ha anunciado que la Consejería volverá a licitar de nuevo el proyecto de la carretera Santullán-Otañes "con un presupuesto muy mejorado", tras la reciente renuncia de su adjudicatario.

Por otro lado, ha destacado los cerca de 600.000 euros que su departamento destinará a la reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Plan Castro.

Durante su intervención en el Real Club Náutico de la villa, Media ha recordado que el Plan de Puertos de Cantabria se encuentra en estos momentos en la fase de información pública y que recoge la mejora integral de todo el puerto de Castro Urdiales. Entre las diferentes actuaciones, ha destacado la mejora de los pavimentos de los muelles, un proyecto que actualmente se está revisando y que cuenta con un presupuesto de 575.791,51euro.

Además, ha explicado que su departamento ha encargado al Instituto de Hidráulica de Cantabria un estudio integral del puerto de Castro para la ordenación de todos los amarres, deportivos y pesqueros, una vez que los estudios previos recomendasen que no era aconsejable actuar únicamente en la dársena interior debido a la agitación que se produce.

El objetivo, según Media, es "optimizar" la superficie disponible en esta infraestructura para mejorar su sostenibilidad y competitividad, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes y mejorar las distintas operaciones deportivas y pesqueras.

El consejero ha destacado también otras actuaciones comprometidas por el Gobierno en el municipio como la remodelación del Centro de Día y la construcción de un nuevo centro residencial para personas con grave deterioro cognitivo, que ya se encuentran en ejecución.

En materia sanitaria, Media ha recordado que el Gobierno está ya en la planificación y movilización administrativa de dos proyectos "que marcarán un antes y un después en el municipio": el futuro Hospital de Alta Resolución, y el nuevo centro de salud, que se ubicará en la parcela anexa al polideportivo Patxi Torre.

PREMIADOS DE LA EDICIÓN 2025

Media ha felicitado a los tres premiados de esta edición y ha puesto en valor que todos ellos reúnen en su actividad el comercio tradicional, la innovación industrial y el cuidado del municipio y su entorno natural.

En concreto, los Premios Impulsa 2025, promovidos por la Asociación Empresarial Impulsa, han reconocido en esta edición con el premio Trayectoria a la empresa ARSON, Imagen y Sonido; por otro lado, el premio Marca Castro Urdiales ha recaído en la Asociación Mi Pueblo Limpio; y, por último, el premio Impulsa Laboral Kutxa ha sido para Fabricbike.

El evento también ha contado con la participación de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa del municipio, Susana Herrán; el presidente de Impulsa Castro, José Antonio Cano; y el presidente del Real Club Náutico de Castro Urdiales, Jon Madariaga.

REVUELTA: "CASTRO ES ESENCIAL PARA LA PROSPERIDAD DE CANTABRIA"

González Revuelta ha manifestado que este municipio "es esencial para la prosperidad y el desarrollo económico de Cantabria y ha felicitado a los galardonados por su contribución al crecimiento económico, la innovación y el cuidado del entorno.

Además, la presidenta destacó la labor de la Asociación Impulsa Castro por consolidar un acto de reconocimiento colectivo a los valores del trabajo y del civismo.

González Revuelta ha subrayado que "la creatividad empresarial y la responsabilidad social que hoy se han puesto de manifiesto aquí son también los dos pilares de lo que tenemos que promover en Europa, en España y en Cantabria" y estos premios, aunque locales, "tienen un alcance que trasciende el municipio porque forman parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos del siglo XXI".

Respecto a Castro-Urdiales, ha afirmado que sus necesidades han crecido al ritmo de su desarrollo y ha reconocido que, en el pasado, los habitantes de zonas alejadas podían sentir que no se les prestaba atención. "Yo también soy de una zona alejada; eso quizá ocurrió en otros tiempos, pero hoy no es así. El nivel de información y de compromiso está en máximos históricos".

Señaló que la ciudad atraviesa un proceso de transformación importante que requiere "buenas leyes, presupuestos sólidos, inversiones abundantes desde todas las administraciones y una cooperación público-privada totalmente esencial para alcanzar nuestros objetivos comunes".

Finalmente, ha agradecido a los premiados su papel como creadores de riqueza y cuidadores del territorio.