Media inaugura la mejora de viales en varias localidades de Cillorigo de Liébana y anuncia 250.000 euros para asfaltado

El consejero de Fomento, Roberto Media, junto al alcalde de Cillorigo de Liébana, Jesús Cuevas, en la visita al municipio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha realizado este martes una visita institucional a Cillorigo de Liébana para comprobar el estado de diferentes actuaciones que su departamento ha ejecutado en el municipio, que según ha anunciado recibirá una subvención de 250.000 euros para pavimentación.

Acompañado por su alcalde, Jesús Cuevas, y varios miembros de la Corporación, el consejero ha inaugurado varios proyectos de mejora del asfaltado en diferentes localidades del municipio, que han contado con una inversión autonómica de 46.193 euros.

En concreto, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para el acondicionamiento y mejora de la capa de rodadura en tres localidades diferentes: dentro de la parcela donde se ubica el Ayuntamiento en Tama, así como en varios viales de Aliezo y un camino en Olalle, todos ellos en muy mal estado de conservación.

Media ha explicado que la actuación en el Ayuntamiento se ha completado con otros trabajos para solucionar los problemas de acumulación de aguas pluviales en los puntos bajos del edificio, así como con la sustitución de la portilla de acceso a la parcela del Consistorio.

Durante la visita al municipio, Media ha trasladado al regidor que su departamento ha autorizado una subvención de 250.000 euros, dentro del Plan de Inversiones Municipales, para la ejecución de varios proyectos en el municipio.

Un montante que, según ha explicado el alcalde, se utilizará para financiar varios proyectos de pavimentación en el municipio y la mejora de caminos rurales, cuyo coste total asciende a 340.000 euros.

Por último, Media ha destacado que la Dirección General de Vivienda destinará a este Ayuntamiento cerca de 34.000 euros para el cambio de ventanas de la planta superior del edificio consistorial, "mejorando la eficiencia energética de esta instalación que conllevará un importante ahorro para las arcas municipales".

"Continuaremos apostando por este tipo de actuaciones para dotar a los pequeños municipios lebaniegos de los mismos servicios que otros municipios más grandes", ha concluido el consejero.