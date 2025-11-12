Media subraya las ventajas del modelo concesional para optimizar los recursos públicos en proyectos de infraestructuras

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, participa dentro del Congreso INVESTructuras en la mesa redonda ‘Desafíos de la actividad concesional’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

El consejero de Fomento participa en el 15º Congreso INVESTructuras SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha subrayado las ventajas del modelo concesional para optimizar los recursos públicos en infraestructuras, frente a la ejecución directa de los proyectos por parte de la Administración.

Media ha afirmado que uno de los principales beneficios de este modelo es la liberalización de los recursos públicos que permite a las administraciones poner en marcha y financiar más proyectos en un menor tiempo, sin necesidad de aumentar el gasto ni recurrir a una mayor deuda, "algo que beneficia a la ciudadanía de manera inmediata y efectiva".

"Este modelo permite que el presupuesto originalmente destinado para ese proyecto por la administración pública se libere y pueda ser redirigido a otros proyectos de infraestructuras", ha expresado.

Así lo ha destacado durante su intervención en la mesa redonda 'Desafíos de la actividad concesional', celebrada en Madrid en el marco del 15º Congreso INVESTructuras, centrado en la inversión y financiación de infraestructuras, de la que ha informado el Gobierno.

El titular de Fomento ha explicado que este sistema permite aprovechar las ventajas del sector privado en términos de eficiencia, innovación y capacidad financiera, minimizando al mismo tiempo el riesgo para las finanzas públicas.

En concreto, ha afirmado que los proyectos impulsados a través de una colaboración público-privada se gestionan "de manera más ágil y con menos burocracia, que puede tener como resultado plazos de ejecución más rápidos".

Además, se ha referido a la competencia "rigurosa" a la que suelen estar sometidos este tipo de procesos, generando propuestas "en mejores condiciones para la Administración".

Como ejemplo de este tipo de financiación en infraestructuras públicas, Media se ha referido a las obras de la nueva carretera que unirá Requejada con Suances, un proyecto que se licitará de forma "inmediata" a través de un modelo de pago por disponibilidad "que nunca se había puesto en marcha en Cantabria".

"Hemos elegido este sistema de financiación porque permite que desde la administración no tengamos que hacer un desembolso económico que nos impediría ejecutar cualquier otra actuación", ha expresado.

El consejero, que ha asegurado que antes de que finalice la legislatura se iniciarán estas obras, ha explicado que con este mecanismo la empresa concesionaria se ocupará de la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y el mantenimiento durante 26 años de esta carretera de unos 8 kilómetros de longitud y el puente atirantado que cruzará la ría de Suances al inicio del trazado.

Además, ha avanzado que el siguiente proyecto importante en la Comunidad será la ejecución de la carretera que unirá Reinosa y Potes y que conectará tres valles de Cantabria.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS EN INFRAESTRUCTURAS

Durante su intervención, ha resaltado las actuaciones estratégicas que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo en estos dos años y medio de legislatura "para mejorar las infraestructuras y hacer del transporte un motor de desarrollo".

En este sentido, ha recordado que la hoja de ruta del Gobierno está centrada en mejorar las comunicaciones ferroviarias, aéreas y por carretera, así como en potenciar la actividad del puerto de Santander.

"Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en reducir ese déficit en comunicaciones y hacer las inversiones que son necesarias para no quedarnos atrás en el progreso que queremos para nuestra comunidad", ha afirmado.

Se ha referido a los más de 324 millones de euros que esta Consejería gestionará en el Presupuesto de Cantabria de 2026 "para dar continuidad al importante crecimiento en la inversión pública, nuestra marca de trabajo en esta legislatura".

Como ejemplo ha destacado los 50 millones de euros de inversión prevista en el próximo ejercicio para ampliar y mejorar la red autonómica de carreteras y los proyectos ya en ejecución o que se llevarán a cabo próximamente de "obras emblemáticas y largamente esperadas" por valor de otros 61 millones de euros.

"Nunca antes se habían puesto en marcha tantos proyectos grandes y largamente esperados en la región en el ámbito de las carreteras autonómicas", ha afirmado.

Además, se ha referido al futuro Centro Logístico de La Pasiega, una infraestructura que "potenciará" la economía de Cantabria y que dará respuesta a las nuevas demandas del comercio global como son la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia.

Por último, ha recordado que la Comunidad ha impulsado el proyecto para la construcción de 212 viviendas en seis municipios a través de un contrato público privado que va a suponer una inversión de más de 25 millones de euros, cofinanciados en una parte por fondos europeos.