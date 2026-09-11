Los médicos irán a huelga indefinida en todo el país desde el 28 de octubre para exigir un Estatuto Marco propio

Archivo - Sanitarios durante la manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco frente a la fachada del Ministerio de Sanidad con una bandera palestina que reza "Stop Genocidio", a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga médico ha anunciado este viernes la convocatoria de paros indefinidos desde el 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

Así lo han acordado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La decisión, que también ha respaldado la Unión Médica y Facultativa (UMYF), se produce 10 días después de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley, que busca reformar la normativa vigente desde 2003 y que ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Tras ello, el Comité de Huelga criticó "el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real".

Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio.