Medio Ambiente y Costas no han respondido aún al Ayuntamiento si se rellenarán las playas

Publicado 18/03/2019 12:39:57 CET

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ni la Secretaria de Estado de Medio Ambiente ni la Demarcación de Costas en Cantabria han respondido aún al Ayuntamiento de Santander si se realizarán los rellenos de las playas de La Magdalena y Los Peligros para que estén preparadas para el disfrute de santanderinos y turistas en Semana Santa.

Así lo ha señalado hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a preguntas de la prensa sobre la petición de que se hagan esos rellenos de arena y que fue aprobada casi por unanimidad del Pleno en la sesión del mes de febrero.

Igual ha indicado que, tras aprobarse la iniciativa plenaria, ha emitido "varias cartas" tanto al Ministerio como a la Demarcación de Costas porque "es una necesidad tener la playa preparada para Semana Santa" y, para ello, hay que hacer esos rellenos.

"La playa debía de estar preparada porque la obra de los espigones de La Magdalena debía de estar reanudada y casi que terminada, pero como no fue así pues la opción que les hemos remitido es que rellenen las playas para la temporada de Semana Santa", ha dicho la regidora.

Y ha ensalzado que esa petición de los rellenos cursada por el Consistorio también la ha "avalado" el sector privado porque tanto los empresarios, como los santanderinos y los turistas, "queremos tener la playa preparada para Semana Santa, como hemos tenido todos los años".

Para ello, ha insistido en que el Ayuntamiento, en su nombre como alcaldesa, ha tramitado "todas esas cartas" a las que aún "no hemos obtenido respuesta" para hacer esos rellenos, que ha recordado que "se han hecho todos los años" hasta que se inició la obra de los espigones que era "la solución definitiva" por lo "no entenderíamos" que, estando parada la actuación, "no se hiciesen los rellenos".

Y ha enfatizado que la petición de que se hagan esos rellenos "no significa que no sigamos teniendo en pie esa petición firme de que reanuden la obra de los espigones pero como ahora ya no da tiempo a que esté preparada la playa con esa obra, pues lo que pedimos es que esté preparada con el relleno de arena".

Cuestionada sobre qué hará el Ayuntamiento en caso de no obtener respuesta, Igual ha indicado que se seguirá "llamando insistentemente" al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. "La semana pasada lo hice para recordárselo verbalmente y no he podido contactar con él, espero que me conteste", ha dicho.

Y preguntada por la posibilidad de que el Ayuntamiento asumiese los rellenos en caso de no hacerlo Costas, Igual ha apuntado que eso "depende que Costas contactase con nosotros para decir que no lo van a hacer aunque eso no lo contemplo". "No contemplo que Costas deje a santanderino, turistas y empresarios sin el relleno, porque lo debe de hacer como lo ha hecho todos los años", ha apostillado.

Por otro lado, y sobre la obra de los espigones, la alcaldesa de Santander ha criticado que el Ayuntamiento obtuviese la respuesta a la petición de que se reanudasen los trabajos "a través de un medio de comunicación", indicando que requerían un acuerdo plenario y no sólo una carta.

"Ya les he contestado por carta que el acuerdo plenario lo tienen desde noviembre", cuando se aprobó la iniciativa instando a la reanudación y conclusión de las obras de los espigones para la estabilización de las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis, ha indicado.

Igual ha lamentado que sea "difícil contactar telefónicamente con el secretario de Estado" y ha criticado que "una alcaldesa de una ciudad de 172.000 habitantes tenga que escribir, escribir y escribir con poco retorno o casi nada y se tenga que enterar de las cosas por los medios de comunicación". "Me parece como mínimo extraño", ha concluido.