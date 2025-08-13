La mejora integral del abastecimiento de agua a Valdeprado del Río será una realidad el próximo año

VALDEPRADO DEL RÍO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha anunciado que el próximo año concluirán varias obras en infraestructuras hidráulicas en Valdeprado del Río que, en su conjunto, supondrán la "mejora integral" del abastecimiento a este municipio y sumarán una inversión cercana a 200.000 euros.

Durante una visita al municipio que ha realizado este miércoles, Media ha recordado los problemas de abastecimiento, tanto en cantidad como calidad, que afectan a algunas captaciones y depósitos de este núcleo y ha asegurado que el Ejecutivo junto al Ayuntamiento va a llevar a cabo actuaciones para poner fin a esta a situación.

A corto plazo, se llevarán a cabo dos proyectos, cada uno de cerca de 50.000 euros, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

Uno de ellos prevé actuaciones en Hormiguera, Sotillo, San Vitores y Barruelo y será adjudicado próximamente con la intención de que las obras arranquen en las próximas semanas. El otro, que licitará el Ayuntamiento y financiará el Gobierno a través del Plan de Obras Municipales, incluye obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Malataja y acondicionamiento del acceso al depósito de Reocín de los Molinos.

Además, Media ha avanzado que el Ejecutivo licitará, una vez que el Ayuntamiento realice los trámites previos, las obras necesarias para la modificación del bombeo general de Valdeprado del Río, un proyecto que supondrá una inversión de 96.700 euros.

NUEVOS VIALES

Además, el consejero ha inaugurado este miércoles dos obras en viales en el municipio, que suman una inversión cercana a los 80.000 euros.

En concreto, el Gobierno ha llevado a cabo el acondicionamiento y mejora de dos viales en Arroyal de los Carabeos, circundantes con la plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que presentaban un mal estado de conservación lo que provocaba abundantes fisuras, baches e irregularidades.

Además, el Ejecutivo, junto al Ayuntamiento, ha llevado a cabo obras por 13.175 euros en un vial de unos 450 metros en el núcleo urbano de Hormiguera, que ha incluido la mejora del acceso al cementerio de la localidad.

A estas obras se suman los trabajos que Fomento ha realizado en el acceso a la depuradora de Laguillos, también en Valdeprado del Río, donde ha limpiado y dresbrozado el camino, y ha procedido a la mejora estructural del firme.

También se han desbrozado las carreteras municipales que conectan Aldea de Ebro con Mediadoro y Bustidoño, así como los accesos y entornos de los núcleos rurales de Reocín de los Molinos y Aroco.

El alcalde del municipio, Jaime Soto, ha agradecido "la fuerte apuesta" del Gobierno de Cantabria por Valdeprado del Río y por los núcleos rurales, en especial por aquellos que presentan problemas de despoblamiento.