Mercadona recauda en Cantabria casi 25.000 euros en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos

Archivo - Recogida Banco de Alimentos.-ARCHIVO - MERCADONA - Archivo

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trece supermercados de Mercadona en Cantabria participantes en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 7 al 16 de noviembre, recaudaron un total de 24.684 euros gracias a la solidaridad de sus clientes, que transformados en alimentos de primera necesidad equivaldría a unos 18.456 kilos de productos.

En general, las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida recaudaron 1,6 millones de euros. Además, desde la compañía, como cada año, también se hará una aportación a esta iniciativa solidaria que ascenderá a 240.500 euros.

Así, los Bancos de Alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

En un comunicado, la compañía recuerda que lleva años colaborando con la FESBAL en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos "comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten", ya que disponen de todo un año para canjear la donación.

"De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos", destaca el gerente de Acción Social de Mercadona, Jesús Sánchez.

Además, la compañía también apuesta por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue "antes, mejor y con un menor impacto ambiental".

Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

TARJETAS SOCIEDAD

En el marco del compromiso que Mercadona mantiene con las entidades sociales, apuesta por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad.

Según detalla, esta herramienta permite canalizar la ayuda a los usuarios dando la posibilidad de realizar su compra total en el supermercado, con una funcionalidad similar a la de cualquier otra tarjeta.

Están activadas con un importe determinado, pudiendo ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote, por lo que no es obligatorio gastar todo el importe en una sola compra.