Unos mil estudiantes santanderinos participarán este año en el aula saludable de 'La Cocina de la Plaza'

Aula saludable de 'La Cocina de la Plaza' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de mil estudiantes de Primaria de centros educativos de Santander participarán este 2026 en el aula saludable de 'La Cocina de la Plaza' que, ubicada en el Mercado de la Esperanza, tiene como objetivo ofrecerles nociones sobre alimentación saludable.

Así, en 34 jornadas, los alumnos hablarán con los comerciantes y participarán en la compra de los productos en el mercado, que posteriormente van a ser cocinados por ellos mismos con la ayuda de los profesionales de la Asociación de Cocineros de Cantabria.

Para finalizar, todos los platos se degustarán por los niños, mientras se les expondrán las ventajas de disfrutar de una alimentación saludable.

Así lo ha señalado en nota de prensa el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha explicado que este programa se desarrolla gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Cocineros de Cantabria.

Ha detallado que a esta iniciativa se destinan 24.000 euros de inversión para la organización de jornadas orientadas a enseñar a estos alumnos en qué consiste una alimentación saludable de una manera práctica y también a poner en valor los productos Km0 del Mercado de la Esperanza.

El edil ha informado que el convenio ha sido aprobado esta semana en Junta de Gobierno Local y que el programa comenzó su andadura en 2013 fruto de la colaboración entre el Consistorio, la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza.

En concreto, de septiembre a octubre de 2025, más de 300 niños y niñas de once colegios de Santander ya acudieron todos los miércoles a 'La Cocina de la Plaza' para disfrutar del aula saludable. Se trata de la realización de jornadas matinales de tres horas de duración.

"El programa representa la unión de tres objetivos esenciales del Ayuntamiento de Santander: apoyar los productos Km0, impulsar la educación en hábitos de vida saludables y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y un espacio emblemático de la ciudad como el Mercado de la Esperanza", ha destacado Lavín.

Finalmente, ha agradecido la aportación de cocineros y comerciantes ya que "continua con una vocación clara de servicio público y se enmarca dentro de la estrategia municipal de promoción del producto de kilómetro cero y de la sostenibilidad alimentaria".