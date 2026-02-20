Minuto de silencio en Delegación de Gobierno por las tres últimas víctimas de violencia machista en Castellón y Madrid

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Cantabria por las tres últimas víctimas de violencia machista en Chilches (Castellón) y en Madrid - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria ha guardado este mediodía un minuto de silencio por las tres últimas víctimas de violencia de género confirmadas por el Ministerio de Igualdad: una mujer de 48 años y su hija de 12 presuntamente asesinadas por su expareja y padre de la menor el 17 de febrero en Chilches (Castellón) y de otra de 36 años a manos de su expareja el día 18 en Madrid.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha encabezado este minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo en el que han participado el secretario general de la Delegación, Santiago García, y personal de la institución.

También han tomado parte en este "acto de repulsa" por estos hechos efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil encabezados por responsables de ambos cuerpos, el jefe superior de Policía, el comisario principal Antonio del Amo, y el jefe de la Guardia Civil, el coronel Jorge Bodelón.

Tras la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 9 en 2026 y a 1.352 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España ascendería a 6 en 2026 y a 510 desde 2013. El número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España ascendería a 1 en 2026 y a 66 desde 2013.

Casares ha expresado su "más absoluta condena y su total rechazo ante estos nuevos asesinatos machistas" confirmados por el Ministerio de Igualdad y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas, ha informado en un comunicado la Delegación.

Además, ha vuelto a pedir todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El delegado del Gobierno en Cantabria ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.