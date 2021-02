Modificado el proyecto del antiguo túnel de Tetuán, que podría incrementar su coste hasta un 15%

Ceruti demanda que se dote de medios humanos a la Oficina de Supervisión de Proyectos

La Junta de Gobierno local de Santander ha autorizado la redacción de un proyecto modificado de la obra de consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán, lo que podría suponer un sobrecoste máximo de alrededor de medio millón de euros.

En este sentido, el informe emitido por Contratación indica que la modificación que se realice no superará el 15% del precio primitivo del contrato, que fue adjudicado por 3,4 millones.

Así lo ha informado hoy en rueda el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, que ha explicado que esta modificación está justificada como consecuencia del aumento, reducción o supresión de unidades de obra, e incluso de la introducción de unidades de obra nuevas por causas no previstas en el pliego.

En concreto, ha detallado, en el espacio urbano de la zona este, en el Sardinero, se ha localizado un paso superior construido con fábrica de sillares. Dado su buen estado de conservación y su valor patrimonial se recomienda mantenerla e instalarla en la boca este del túnel, lo que supone la recomposición integral de todos los elementos que componen el espacio urbano previsto para esa zona.

Además se revisarán los pilotes de las pantallas integradas en el proyecto de construcción porque existe una desviación en la cota de cuatro metros y medio.

Asimismo, entre otras cuestiones, se está teniendo que sustituir el mortero de las fábricas a la vez que se ejecutan las inyecciones; se debe proceder a la extracción y reconfiguración completa de la sección tipo de la solera y servicios enterrados; y se están reconsiderando las directrices previstas para la impermeabilización.

Por otra parte, la Junta ha aprobado el modificado número 1 del proyecto de renovación de la calle San Luis propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 1.400.971 euros.

Ceruti ha indicado que no se han recibido los informes solicitados por Contratación para determinar las responsabilidades de las deficiencias en la redacción del proyecto, que en algunos casos eran "errores graves".

En este sentido, ha demandado que se dote de medios humanos a la Oficina de Supervisión de Proyectos. "No es nuestra competencia pero creemos que es fundamental para que no se produzcan estos errores", ha señalado el concejal de Cs, que ha asegurado que la oficina está "absolutamente saturada por falta de personal, de manera que no pueden hacer el trabajo de revisión de los proyectos antes de su adjudicación que hubiera evitado el problema".

Como "anécdota", Ceruti ha dicho que si el proyecto se hubiera aplicado "al pie de la letra, algunas farolas se hubieran metido en las casas, habrían atravesado la fachada de los edificios; estamos hablando de errores muy notables", ha subrayado.

Pese a todo, ha dicho el concejal, la obra "tiene que seguir" y por eso la Junta aprobó ayer el modificado del proyecto, que no supone incremento del precio pero sí el cambio de algunas actuaciones "que no benefician a la ciudad".

MAGDALENO

Fuera del orden del día, se dio cuenta del cambio de titular de la empresa que explota el tren turístico en la Península de la Magdalena y el autobús turístico, que antes era una UTE de dos empresas y ahora es una empresa nueva (MEGA BUS S.L.) de la que son socios esas dos mismas empresas.

La Junta ha aprobado la suspensión de los efectos de la licencia de ocupación del dominio para la explotación del tren turístico en la Península de la Magdalena y autobús turístico, otorgada a MEGA BUS S.L. como consecuencia del Covid-19, posponiendo sus efectos al 28 de enero de 2021 y manteniendo las mismas condiciones y obligaciones.

La duración de la concesión de la licencia será de 8 años a contar desde el 28 de enero de 2021, pudiendo ser prorrogada de año en año hasta un máximo de otros dos.

Debido al retraso en el inicio de los efectos de la licencia, el canon anual ingresado por el concesionario se aplicará al ejercicio pospuesto, por lo que no deberá ingresar el que va del 28 de enero de este año al 27 de enero de 2022.

DIRECTORA DE CULTURA

La Junta también ha aprobado el nombramiento de Eva Guillermina Fernández como directora general de Cultura.

Ceruti, que también es concejal de Cultura, ha destacado su "gran currículo y sus méritos" para el puesto y ha reiterado su satisfacción por completar el equipo de la Concejalía. "Tenemos muchos proyectos por delante para lo que queda legislatura y Eva jugará un papel fundamental por su conocimiento de nuestro tejido cultural y su dilatada experiencia", ha dicho.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander, un acuerdo vinculado a la remuneración por festivos dentro del Cuerpo de Policía Local.

En Régimen Interior se ha aprobado la asignación del complemento de productividad por objetivos. Afecta a empleados municipales adscritos a Servicios Generales, Talleres u otras dependencias que requieran conducir vehículos para traslado de materiales, personal, etcétera, entre distintas dependencias e instalaciones y precisen el itinerario por las vías públicas.

También se ha aprobado la prórroga del contrato de servicio suscrito con la Asociación Ser Joven para la gestión de actividades de ocio juvenil con un gasto anual de 189.900 euros; y el nombramiento de Antonio Gutiérrez Martínez-Conde e Ignacio Herrán Pérez como responsables y directores facultativos de diversos contratos de obras, en sustitución de Ricardo Díez Agüero, que se jubila.

En Patrimonio se ha aceptado la renuncia presentada por la Asociación Cantabria por el Sáhara a la donación de un autobús municipal ante la imposibilidad de trasladarlo a los campamentos saharauis; y se ha aprobado la donación de ese autobús a la Asociación Alouda Cantabria para ser trasladado a los Campamentos Saharauis de Tinduf.

En Urbanismo se han desestimado las alegaciones y por tanto aprobado de forma provisional la modificación puntual de la ficha de ordenación 2.19 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente a Villa Iris.

Finalmente, se ha aprobado enviar a la Comisión de Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria la solicitud de licencia de actividad de la gasolinera en la Avenida de Candina 15, instada por ELC 24H Fuel Service, S.L. Esta gasolinera está fuera del ámbito de suspensión al encontrarse en un zona donde el uso del suelo es productivo.