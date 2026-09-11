Mueren siete trabajadores en accidente laboral hasta julio en Cantabria, cinco más que hace un año

Archivo - Operario de la construcción trabajando en unas obras - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete trabajadores fallecieron en accidente laboral entre enero y julio de este año, cinco más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 250%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicados este viernes.

De esas siete víctimas en la región, seis se registraron durante la jornada laboral y la séptima se produjo 'in itinere'. Y también la gran mayoría de los fallecidos, seis, eran asalariados, mientras que el restante trabajaba por cuenta propia.

Además, en los siete primeros meses del año se contabilizaron 21 accidentes graves, 19 dentro de la jornada, y los dos restantes en los desplazamientos de ida o vuelta del centro laboral, y que son siete menos respecto a los 28 de idénticos meses del año pasado. Asimismo, hubo 4.151 leves, de los que 3.630 fueron en el lugar de trabajo y 521 'in itinere'.

Todas estas cifras elevan el total de siniestros a 3.655, frente a los 3.913 de enero-julio de 2025, lo que supone una reducción del 6,6%.

DATOS NACIONALES.

En España, un total de 432 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses del año, uno más que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 0,2%.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales (145 fallecidos), golpes por la caída de un trabajador (59) y aplastamientos o amputaciones (57), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 0,6% hasta julio, con 349 fallecidos, dos menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte se incrementaron un 3,8%, con un total de 83 fallecidos, tres más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 161, los mismos que entre enero y julio de 2025.

Le sigue la construcción, con 103 accidentes mortales, dos más que hasta julio de 2025, y la industria, con 49 trabajadores fallecidos, diez menos que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la agricultura fue el sector donde más subieron los siniestros mortales, con 36 muertos, un 20% más que entre enero y julio de 2025.

387 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 45 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 432 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta julio, 387 eran asalariados, doce menos que en igual periodo de 2025 (-3%), mientras que 45 fallecidos eran trabajadores autónomos, 13 más que en los siete primeros meses de 2025 (+40,6%).

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 41 lo hicieron en su centro de trabajo, 13 más respecto al mismo periodo de 2025 (+46,4%), mientras que cuatro fallecieron en un siniestro 'in itínere', igual que el año anterior.

SUBE EL TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 2% entre enero y julio, hasta un total de 363.772, de los que 310.977 se produjeron en el centro de trabajo (+1,6%) y 52.795 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,4%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 2.052 hasta julio, un 4,7% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 539, 15 más que hasta julio de 2025 (+2,9%).

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 1,6%, hasta un total de 308.576, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2,9%, hasta los 52.173.

Según los datos de Trabajo, hasta julio se notificaron además 308.151 accidentes laborales sin baja en el puesto de trabajo, cifra un 1,3% inferior a la de los siete primeros meses de 2025.