Nace el Consejo Cántabro de Comercio para ayudar a reactivar el comercio minorista y fortalecer su competitividad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el decreto que crea y regula el Consejo Cántabro de Comercio, que dependerá de la Consejería de Comercio, para ayudar a reactivar el comercio minorista y fortalecer su competitividad mediante estrategias que permitan responder a las necesidades concretas del sector.

Así lo ha anunciado el Gobierno regional, a través de una nota de prensa, donde ha detallado que la función principal de este órgano será estudiar y analizar el comportamiento y necesidades del sector comercial para obtener una planificación regional que dinamice la actividad económica de la comunidad autónoma y fomente la participación de las entidades, organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones relacionadas.

El nuevo decreto regula la composición, designación, funciones, régimen de funcionamiento y régimen jurídico del nuevo órgano, que estará presidido por la persona competente en materia de Comercio del Gobierno de Cantabria. En este caso, el consejero Eduardo Arasti.

Además de los miembros del Ejecutivo autonómico, tendrá una amplia representación de las organizaciones empresariales más representativas del sector; miembros de las cámaras oficiales de comercio; asociaciones de consumidores y usuarios, y entidades o federaciones de comerciantes de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

Igualmente, formarán parte del Consejo miembros de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, junto a un representante propuesto por la Federación de Municipios de Cantabria; miembros de los colegios profesionales; de la Universidad de Cantabria; y de las organizaciones sindicales.

También participarán personas de reconocido prestigio en materia de comercio y consumo, propuestas por la Consejería de Comercio en materia de comercio, junto a representantes de las grandes empresas de distribución y de los centros comerciales de Cantabria.

El Consejo Cántabro de Comercio se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pero también podrá celebrar sesiones extraordinarias, a petición de la presidencia o de la mayoría absoluta de sus miembros.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que es la primera vez que Cantabria cuenta con un órgano de estas características y ha avanzado que en breve se constituirá en el marco del mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, "protegiendo mediante procedimiento eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".

Con la creación del Consejo, el Gobierno de Cantabria "salda una deuda pendiente con los consumidores y comerciantes de la comunidad, al contar con los necesarios órganos de participación y consulta que van a impulsar, junto con las administraciones, las políticas en materia de promoción del comercio y defensa de los consumidores y usuarios", ha señalado Arasti.

El consejero ha remarcado que este nuevo órgano tiene el objetivo de estudiar y analizar el comportamiento y necesidades del sector comercial con el fin de diseñar y desarrollar una planificación "racional que permita la reactivación, el impulso y la dinamización de la actividad económica comercial de la región".

Para Arasti, "es especialmente importante contar con un órgano de participación tan amplio como este Consejo, que va a permitir contar con la mayor participación posible de todo el importante sector comercial de Cantabria, constituyendo un auténtico foro de debate y propuestas con un único objetivo: fortalecer y modernizar el sector comercial de Cantabria".

Toda la información disponible sobre consumidores y usuarios puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).