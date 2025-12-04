Nacho Quijano sustituye a Celia García Horta como gerente de la AECC en Cantabria tras su jubilación

Junta de Gobierno de la AECC en Cantabria - AECC

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cantabria celebró este miércoles su última Junta de Gobierno de 2025 y presentó a su nuevo gerente, Nacho Quijano, que ya está al frente de la entidad y da el relevo a Celia García Horta tras su jubilación.

La Junta, que tuvo lugar en la sede de la asociación en Santander, contó con el presidente de la AECC en Cantabria, Pedro Prada; la vicepresidenta, Sonia Ortueta; y la mayoría de sus miembros, entre ellos Marisa Hoyuela, Victoria Rodríguez, Ana Barca, Miguel Rincón, Álvaro Villa, José Luis Valdezate, Alberto Gandarillas, Nacho del Bosque y la propia Celia García Horta, que se despidió después de más de 10 años como gerente.

Su sucesor, Nacho Quijano, es licenciado en Física por la Universidad de Cantabria, y su trayectoria profesional ha estado unida durante más de 20 años al ámbito hospitalario, como responsable de ventas de Medical Devices en varias multinacionales del sector.

También ha estado muy ligado a la acción social: fue el fundador y presidente de la Asociación Buscando Sonrisas, con la que realizó una intensa actividad en favor de los más necesitados de Cantabria, y posteriormente fue el director de proyectos de la Fundación Seve Ballesteros.

MÁS DE 14.000 SOCIOS

Ahora, trabajará para que la AECC en Cantabria continúe creciendo. En la actualidad, la asociación supera los 14.000 socios en la comunidad, de los que más de 1.000 se unieron el pasado año aportando fondos para ofrecer a pacientes de cáncer y a sus familiares servicios gratuitos de atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, talleres de bienestar o acogida a pacientes desplazados.

En concreto, un total de 1.003 personas recibieron en 2024 atención de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria, una cifra que supera en casi un 20% a la registrada en el ejercicio anterior.

En cuanto a recaudación destinada a investigación, las cifras también aumentaron tras invertir en 2024 más de 460.000 euros en proyectos en la comunidad, según ha informado la AECC en nota de prensa.