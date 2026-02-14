La nieve cierra Lunada y parte de las autonómicas en Cabuérniga y Riocorvo y en diez se requieren cadenas

Archivo - Una carretera cubierta de nieve en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en Cantabria mantiene cerrado este sábado el puerto de montaña de Lunada (CA-643) y parte de las carreteras autonómicas de la CA-280 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo y la CA-700 entre Riocorvo-Apeadero de Viérnoles.

En concreto, no se puede circular desde el punto kilométrico 10 al 34 de la CA-280, y en el 0,5 de la CA-700.

Además, en otros diez tramos de la red secundaria se quiere el uso de cadenas por la presencia de nieve/hielo en la vía, entre ellos los puertos de La Sía y Lunada y Brañavieja, en Alto Campoo, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Los tramos afectados son: del 0 al 24 en Brañavieja (CA-183); del 0 al 12 entre Matamorosa-Mataporquera (CA-284); del 10 al 42,6 y del 34 al 42 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280); del 17 al 34,1 entre Puentenansa-Piedrasluegas (CA-281); del 17 al 25,7 entre Potes-Piedrasluengas (CA-184); del 19 al 23,5 entre Potes-Fuente Dé (CA-185); del 0 al 8,3 entre La Gándara-Puerto de La Sía (CA-655); del 1 al 21 entre Reinosa-Corconte (CA-171), y del 10 al 14,6 entre San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada (CA-643).

También se pide precaución en el tramo que va del kilómetro 0 al 10 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280).

Asimismo, siguen cerrados los accesos al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893), todo ello en una jornada en la que Cantabria permanece en aviso por nieve, lluvia, viento y oleaje por el paso de la borrasca 'Oriana'.