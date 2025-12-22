La nieve mantiene cerrados los acceso al Chivo y a Collado de Llesba

Archivo - Una carretera nevada en Cantabria.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve que ha caído en esta segunda jornada de invierno en Cantabria mantiene cerrados los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916).

Además, en otros diez viales autonómicos es necesario circular con precaución ante la presencia de hielo o nieve.

Y hay que tener precaución en la CA-264 (Selaya-San Roque), CA-183 (Reinosa-Brañavieja), CA-184 (Potes-Piedrasluengas), CA-281 (Puentenansa-Piedrasluengas), CA-185 (Potes-Fuente Dé), CA-633 (San Pedro del Romeral-Puerto de Matanela), CA-631 (Vega de Pas-Estacas de Trueba), CA-280 (Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedo): CA-643 (San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada), y CA-284 (Matamorosa-Mataporquera).

En este domingo, el sur de Cantabria ha estado en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 18.00 horas.

La agencia volverá a activar este lunes la alerta por nevadas en la región, en este caso en Liébana, el centro y el valle de Villaverde, por acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.