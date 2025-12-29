La nieve mantiene cerrados los accesos al Chivo y a Collado de Llesba

Archivo - Una carretera nevada en Cantabria.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916) continúan cerrados al tráfico por la nieve, así como en cinco viales de la red de carreteras autonómicas hay que tener precaución ante la presencia de hielo o nieve.

Se trata de la CA-183 (Reinosa-Brañavieja), la CA-281 (Puentenansa-Piedrasluengas), la CA-280 (Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedo), la CA-184 (Potes-Piedrasluengas) y la CA-643 (San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada), según información de Carreteras de Cantabria, consultada por Europa Press.