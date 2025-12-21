La nieve obliga a cadenas en la CA-183 en Brañavieja y cierra los acceso al Chivo y a Collado de Llesba

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve cierra en la mañana de este domingo los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916), y obliga a cadenas en la CA-183, entre Reinosa y Brañavieja, en la Hermandad de Campoo de Suso.

En concreto, es necesario llevar cadenas o neumáticos de invierno en el tramo que va desde el punto kilométrico 13 al 23 de esta vía y está restringida la circulación de vehículos pesados, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

El sur de Cantabria se encuentra en esta jornada en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas. Se espera una acumulación de 5 centímetros en 24 horas por encima de 900 metros.