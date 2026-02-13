La nieve obliga a cadenas en Lunada, Brañavieja y Cabuérniga

Archivo - Un coche en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve obliga a última hora de este viernes a usar cadenas en el puerto de montaña de Lunada (CA-643), y en parte de la carretera de Reinosa a Brañavieja (CA-183), en Alto Campoo, y de la CA-280 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo.

Estas vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 10 al 14,6 en Lunada; del 13 al 24 en Alto Campoo, y del 10 al 42,6 en Cabuérniga.

También se debe circular con precaución en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 al 10 de la CA-643 desde San Pedro del Romeral a Lunada por la presencia de hielo o nieve, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados los accesos al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).