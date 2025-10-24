'La Noche es Joven' vuelve a Santander con unos 60 talleres, juegos urbanos y de mesa o cine

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, presenta la edición de otoño de ‘La Noche es Joven’ - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha presentado una nueva edición del programa municipal de ocio alternativo y saludable 'La Noche es Joven', que vuelve este otoño -del 14 de noviembre al 20 de diciembre- con cerca de 60 talleres, juegos urbanos y de mesa, cine Premium y eventos como La Mansión de las Sensaciones, La Noche de los Museos o la fase final del concurso musical Santander Joven.

Así lo ha dado a conocer este viernes la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha destacado la "excelente acogida" que tuvo la edición de verano y ha animado a los jóvenes santanderinos a participar en este programa que cuenta con una programación "atractiva, variada y repleta de novedades, en la que se apuesta por el talento local y el disfrute responsable del tiempo libre".

"La Noche es Joven sigue demostrando que es posible disfrutar del ocio de una manera creativa, saludable y participativa, donde los verdaderos protagonistas son los jóvenes", ha subrayado.

Como es habitual en las ediciones de noviembre y diciembre, los viernes estarán dedicados a talleres y juegos urbanos, entre los que destacan los de escape o el rogBowl. En total, se ofrecerán cerca de 60 talleres, con propuestas renovadas y gran diversidad temática.

En el apartado de eventos, se refuerza la oferta de cine Premium, con dos películas de estreno en las salas más modernas; y regresa la Mansión de las Sensaciones, uno de los eventos más originales del programa, donde los participantes recorren distintas estancias del Palacio de la Magdalena entre actuaciones artísticas y experiencias "sorprendentes".

La programación incluye también una nueva edición de La Noche de Museos, en la que varios espacios culturales de la ciudad abrirán sus puertas fuera del horario habitual para ofrecer visitas diferentes y atractivas para el público joven.

Otro de los momentos más esperados será el musical del Club Atalaya, una producción colectiva en la que participan cerca de un centenar de jóvenes, y que es una de las actividades más multitudinarias del programa.

Además, el calendario se completa con dos fines de semana temáticos: El Festival de Juegos de Mesa Minas Tirith, que ofrecerá dos noches de diversión y convivencia en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones; y las finales del concurso musical Santander Joven, en las que seis formaciones locales, previamente seleccionadas por un jurado, interpretarán sus mejores temas en dos noches de conciertos.

El programa se desarrollará en instalaciones municipales y culturales de la ciudad, como el Palacio de la Magdalena, el Palacio de Congresos, el MAS o Tabacalera, además de otros espacios públicos y privados que colaboran en la iniciativa.

'La Noche es Joven' ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.

INSCRIPCIONES

Los jóvenes interesados pueden ampliar información y formalizar las inscripciones para las actividades que así lo requieran a través de la web www.juventudsantander.es.

Además, el programa cuenta ahora con perfil en Instagram (@lanoche_esjovensdr), con el objetivo de reforzar su presencia en redes sociales y adaptarse a una generación cada vez más activa en el entorno virtual.