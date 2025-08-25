La nueva OLA de Santander se aprobará en el Pleno de este jueves

Archivo - La nueva OLA de Santander se aprobará de forma definitiva en el Pleno de este jueves.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) del Ayuntamiento de Santander se aprobará de forma definitiva este jueves, 28 de agosto, en el Pleno de la Corporación.

La nueva OLA de la ciudad no incluirá el barrio de Cazoña, unificará en una única zona Castilla-Hermida y creará cinco áreas de temporada estival en el entorno de influencia de El Sardinero, entre sus principales novedades.

La ordenanza llega el pleno tras la reunión de la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación celebrada este lunes, donde han sido rechazadas nueve alegaciones presentadas a la norma en el último plazo de consulta.

Así lo ha indicado en nota de prensa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, que ha valorado el "amplio" proceso de participación durante la tramitación de la ordenanza.

Un proceso en el que, ha detallado, se han incorporado varias alegaciones de los grupos políticos municipales y más de cien sugerencias -de las 150 recibidas en el periodo de consulta ciudadana-.

El edil ha asegurado que el objetivo de la ordenanza es "mejorar la rotación en las zonas con más demanda, facilitar el aparcamiento a los residentes, garantizar la igualdad de derechos entre todos los vecinos y fomentar una movilidad más racional y más eficiente".

Por otro lado, el Ayuntamiento trabaja en la ordenanza fiscal que regulará las tarifas y bonificaciones asociadas al nuevo sistema de aparcamiento. Finalmente, se procederá a la licitación y contratación de la empresa que gestionará la OLA, para ponerla en marcha lo antes posible.

"Desde el pasado mes de diciembre, hemos mantenido encuentros con sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y hemos analizado cada una de las aportaciones presentadas con el objetivo de hacer la mejor ordenanza posible", ha resumido Castillo.