La nueva plataforma ciudadana denuncia "graves fallos" de gestión sanitaria mientras "se avanza en las privatizaciones"

Una nueva plataforma ciudadana, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, integrada por varios colectivos profesionales, vecinales, ecologistas y personas a título individual, se ha presentado este viernes para denunciar "graves fallos" de gestión en el sistema sanitario público mientras "se avanza en las privatizaciones".

Así lo han manifestado en rueda de prensa María Toca, miembro de la Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca; la profesional sanitaria Charo Quintana; Fernando Rodero, de la Unión de Profesionales Progresistas de Cantabria (UPP), y Paquín de la Peña, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria.

Entre los objetivos de esta nueva plataforma se encuentran exigir la participación pública en la gestión de la sanidad; desentrañar y explicar los problemas que aquejan al sector; denunciar y reclamar responsabilidades a quienes contribuyan a la erosión del sistema y facilitar el debate sobre los retos y las amenazas que "día a día merman la calidad de esta preciada conquista de nuestro Estado de Bienestar".

Según han señalado, el sistema público de salud español -"ejemplar en el mundo por su eficiencia"- viene sufriendo desde 2008 un "deterioro" en cuanto a la asistencia provocado por "los recortes" económicos y a las "divergencias entre diferentes comunidades autónomas".

También han puesto de relieve que la pandemia de la COVID-19 produjo un "parón" tanto en asistencia como en los programas de prevención de enfermedades, lo que supuso un crecimiento de las listas de espera para cirugía y especialidades y para la atención en el médico de familia.

Una situación que han alertado que en Cantabria "ha empeorado" a pesar de que la financiación de la sanidad "no ha disminuido". En este punto, han afirmado que ha sido "al revés", y que en los cinco últimos años el presupuesto para esta materia "ha mejorado por encima del índice de costes", por lo que han achacado que el "empeoramiento" puede deberse "solamente" a "una deficiente gestión sanitaria". "No es una cuestión de dinero, es una cuestión de una gestión pésima", han recalcado.

De esta forma, han insistido en que la región se sitúa a "la cola en todas las listas de espera", y, por ejemplo, en las quirúrgicas más de un 50 por ciento de pacientes espera más de seis meses para una intervención de traumatología.

"La lista de espera significa mortalidad; aumento de enfermedades y aumento de muertes", han sentenciado y han aseverado que esta situación "se arrastra desde hace dos años".

En cuanto a la privatización, los representantes de la plataforma han puesto el foco en cuestiones como que el Plan de Salud 2025-2029 presentado por la Consejería de Salud (PP) ha sido elaborado con una "abultada" presencia de representación de la industria sanitaria -hospitales privados y empresas- y con "escasa" participación de profesiones sanitarios del sistema público.

Asimismo, han criticado que no incluye memoria ni presupuesto económico, lo que, en su opinión, muestra "una deriva privatizadora" del sistema por parte del consejero del área, César Pascual.

Así, han sentenciado que el Plan recoge "continuas" referencias a la colaboración público-privada, "fórmula que en Cantabria viene traduciéndose en la entrega de cientos de millones de euros en concesiones del sector y sus aledaños a la empresa privada, con sobrecostes millonarios y un inevitable deterioro del servicio prestado".

Algo que han relacionado, "en base a evidencias científicas", con consecuencias en la salud puesto que "aumenta la morbilidad y la mortalidad".

Y en relación a los datos, también han denunciado la "opacidad" de la Consejería en cuanto a su publicación y la dificultad para encontrarlos.

Durante la presentación, los representantes de la Plataforma también se han referido a la situación del programa del cribado del cáncer de mama, del que han destacado su calidad y la de sus profesionales, así como su "buen" funcionamiento, hecho que se ha realizado "sin necesidad de externalizaciones".

Sin embargo, han aseverado que "a lo largo ya de unos años, el programa ha ido sufriendo un deterioro" debido a un "abandono" y el "desinterés político" de la Consejería de "dar soluciones" a los problemas que han ido surgiendo en el programa.

Lo que "ha permitido" que actualmente se haya hecho "una bola de nieve de problemas" y que las mamografías "no se hagan cada dos años como debieran de hacerse", a lo que han sumado retrasos tanto en su lectura como la comunicación de los resultados, además de apuntar a posibles retrasos en las pruebas complementaras.

En este apartado, también han criticado la falta de datos al no estar disponibles los de la 13 vuelta del programa que terminó en 2024 y la derivación de más de un millar de mamografías al Hospital Santa Clotilde "pendientes de informar desde hace meses".

A preguntas de la prensa, han incidido en la necesidad de mejorar el programa informático de lectura y la aplicación de la gestión de citas, así como la implantación de la Inteligencia Artificial que "agilizaría" el proceso, además de facilitar el trabajo a profesionales especializados.

Por todo ello, los representantes de la Plataforma han exigido al consejero "más explicaciones y mayor concreción" respecto a los retrasos, a las reclamaciones formuladas y a la situación de las mamografías preventivas. Algo que también han extendido a otros programas de prevención del sistema, como el del cáncer de colón.

Integran esta nueva plataforma, entre otros, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Públcia de Cantbaria (ADSP), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria (FECAV), UGT Cantabria (Unión de Jubilados y Pensionistas), Ecologistas en Acción-Verdes EQUO, Ciudadanía contra la exclusión sanitaria de Cantabria, Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca y Unión de Profesionales Progresistas de Cantabria (UPP).